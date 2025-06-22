Путин предложил обучать истории дошкольников

Изучение истории надо начинать с дошкольного возраста. Такую идею предложил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами учебников истории. Он отметил, что «сознание человека закладывается в раннем возрасте».
Путин напомнил, что во всех школах сейчас поднимается российский флаг и проводятся соответствующие уроки патриотизма. Однако закладывать любовь к Родине у ребенка надо с более раннего возраста. «Совсем с маленькими ребятишками организовать такую работу сложнее, доносить информацию до них нужно с учетом особенностей маленького ребенка, с учетом психологии... Хотелось бы с вами поговорить на эту тему», — отметил Путин.
Трансляция встречи Путина с главредами учебников истории велась на «России 24». В мероприятии также приняли участие помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр просвещения Сергей Кравцов.
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