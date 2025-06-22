Путин предложил обучать истории дошкольников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин считает, что дети должны знать историю еще с дошкольного возраста
Путин считает, что дети должны знать историю еще с дошкольного возраста Фото:

Изучение истории надо начинать с дошкольного возраста. Такую идею предложил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами учебников истории. Он отметил, что «сознание человека закладывается в раннем возрасте».

 Путин напомнил, что во всех школах сейчас поднимается российский флаг и проводятся соответствующие уроки патриотизма. Однако закладывать любовь к Родине у ребенка надо с более раннего возраста. «Совсем с маленькими ребятишками организовать такую работу сложнее, доносить информацию до них нужно с учетом особенностей маленького ребенка, с учетом психологии... Хотелось бы с вами поговорить на эту тему», — отметил Путин.

Трансляция встречи Путина с главредами учебников истории велась на «России 24». В мероприятии также приняли участие помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр просвещения Сергей Кравцов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Изучение истории надо начинать с дошкольного возраста. Такую идею предложил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами учебников истории. Он отметил, что «сознание человека закладывается в раннем возрасте».  Путин напомнил, что во всех школах сейчас поднимается российский флаг и проводятся соответствующие уроки патриотизма. Однако закладывать любовь к Родине у ребенка надо с более раннего возраста. «Совсем с маленькими ребятишками организовать такую работу сложнее, доносить информацию до них нужно с учетом особенностей маленького ребенка, с учетом психологии... Хотелось бы с вами поговорить на эту тему», — отметил Путин. Трансляция встречи Путина с главредами учебников истории велась на «России 24». В мероприятии также приняли участие помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр просвещения Сергей Кравцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...