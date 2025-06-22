На западе Казахстана нашли обломки беспилотника

Фрагменты неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были найдены в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает местный акимат.
«На место происшествия выехали представители районной прокуратуры, оперативно-следственная группа полиции, сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, местной исполнительной власти и представители районного пограничного управления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщается в пресс-релизе акимата. Цитату приводит агентство «Казинформ».
По информации из акимата, обломки БПЛА были обнаружены примерно в 55 км от районного центра утром 26 марта. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров и заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев сообщили о начале официального расследования для выяснения происхождения и возможных целей этих БПЛА. Оценку ситуации предстоит дать техническим специалистам.
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