Россия меняет правила въезда для иностранцев

Россия запускает эксперимент по упрощенному въезду для иностранцев
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На российских границах будет проводить эксперимент по упрощенному въезду иностранцев в страну
На российских границах будет проводить эксперимент по упрощенному въезду иностранцев в страну Фото:

С 30 июня 2025 года на всех пограничных пунктах России стартует эксперимент по новой процедуре регистрации для иностранцев, прибывающих без визы. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Казахстане.

«С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда и выезда из страны иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении. Оно размещенно на сайте дипмиссии.

В рамках эксперимента иностранным гражданам, которые планируют въезд в Россию без визы, необходимо будет заранее зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подать электронное заявление через мобильное приложение ruID. В приложении пользователи должны загрузить фотографию лица, копию паспорта и предоставить запись голоса для сдачи биометрических данных. На границе потребуется предъявить удостоверяющий личность документ, сведения о котором указаны в ruID.

Нововведение призвано упростить и ускорить процедуру пересечения российской границы для иностранцев, а также повысить уровень безопасности за счет использования электронных сервисов и биометрической идентификации. Эксперимент позволит протестировать новые правила въезда и выезда, а также оценить их эффективность для последующего внедрения на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что российские власти изучают перспективу либерализации визового режима для иностранных граждан, в частности, введение системы многократных электронных виз. Как сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев, соответствующие инициативы находятся в процессе обсуждения.

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С 30 июня 2025 года на всех пограничных пунктах России стартует эксперимент по новой процедуре регистрации для иностранцев, прибывающих без визы. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Казахстане. «С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда и выезда из страны иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении. Оно размещенно на сайте дипмиссии. В рамках эксперимента иностранным гражданам, которые планируют въезд в Россию без визы, необходимо будет заранее зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подать электронное заявление через мобильное приложение ruID. В приложении пользователи должны загрузить фотографию лица, копию паспорта и предоставить запись голоса для сдачи биометрических данных. На границе потребуется предъявить удостоверяющий личность документ, сведения о котором указаны в ruID. Нововведение призвано упростить и ускорить процедуру пересечения российской границы для иностранцев, а также повысить уровень безопасности за счет использования электронных сервисов и биометрической идентификации. Эксперимент позволит протестировать новые правила въезда и выезда, а также оценить их эффективность для последующего внедрения на постоянной основе. Ранее сообщалось, что российские власти изучают перспективу либерализации визового режима для иностранных граждан, в частности, введение системы многократных электронных виз. Как сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев, соответствующие инициативы находятся в процессе обсуждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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