24 июня 2025

Трампа и Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита НАТО. Видео

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На саммите НАТО мало общаются с Зеленским
На саммите НАТО мало общаются с Зеленским Фото:

Президента США Дональда Трампа и его коллегу из Украины Владимира Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита НАТО. Таким образом организаторы избегают конфликтных вспышек, пишет Washington Post.

Во время съемки участников саммита пользователям в Сети бросилось в глаза расстояние между Трампом и Зеленским. Американский президент любезничал с турецким лидером, пока Зеленский стоял в окружении европейских представителей.

Еще перед прилетом Трампа премьер-министр Орбан заявлял, что лидеры Венгрии, Словакии, Турции и США не желают видеть Зеленского, поэтому он не был приглашен на рабочие встречи. Однако ожидается, что американский президент может встретиться с украинским лидером в среду.

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Президента США Дональда Трампа и его коллегу из Украины Владимира Зеленского расставили по разным углам на фотосессии для саммита НАТО. Таким образом организаторы избегают конфликтных вспышек, пишет Washington Post. Во время съемки участников саммита пользователям в Сети бросилось в глаза расстояние между Трампом и Зеленским. Американский президент любезничал с турецким лидером, пока Зеленский стоял в окружении европейских представителей. Еще перед прилетом Трампа премьер-министр Орбан заявлял, что лидеры Венгрии, Словакии, Турции и США не желают видеть Зеленского, поэтому он не был приглашен на рабочие встречи. Однако ожидается, что американский президент может встретиться с украинским лидером в среду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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