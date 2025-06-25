Супругов-ветеранов челябинской журналистики мошенники оставили без накоплений и машины

Союз журналистов Челябинской области призвал оказать поддержку ветеранам южноуральской журналистики Юрию и Людмиле Вишне, которые стали жертвами мошенников, переведя на их счета три миллиона рублей и деньги за проданный автомобиль. С призывом о помощи к коллегам и всем неравнодушным челябинцам обратился на странице во «В контакте» Союз журналистов Челябинской области.
«Мошенники, следуя распространенной схеме, вынудили пенсионеров перевести им несколько миллионов накоплений, продать машину и дом. Расследование ведет отдел МВД РФ по Сосновскому району Челябинской области. Юрий Всеволодович и Людмила Алексеевна находятся в очень тяжелом физическом и моральном состоянии. Приехала дочь, она занимается юридическими вопросами. Любая поддержка сейчас важна», — говорится в обращении СЖ.
В январе злоумышленник позвонил экс-директору телеканала «Восточный Экспресс», представившись майором УФСБ из Москвы Беляевым. Он сообщил, что аферисты якобы получили полный доступ к личному кабинету Юрия на Госуслугах. В числе документов, к которым злодеи получили доступ, якобы была и доверенность на любые сделки, выданная гражданину Украины. «Майор» предложил испуганным пенсионерам «спасение» от уголовного преследования, так как на них уже завели дело о пособничестве терроризму и о госизмене.
«Фсбшник» потребовал никому не сообщать о разговоре и секретной операции — переводе денег на «безопасные счета». Ветераны-журналисты перевели на них три миллиона рублей своих накоплений и деньги за машину, проданную ниже рыночной стоимости. Была и сделка по продаже дома, но, к счастью, служба безопасности ВТБ вовремя заморозила транзакцию, чтобы пенсионеры не лишились последних денег.
Когда пенсионерам открыли глаза на случившееся, они обратились в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Министерство общественной безопасности Челябинской области сегодня в очередной раз призвало граждан, особенно пожилых, быть бдительными и не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись.
Оба пострадавших от мошенников — легенды челябинской журналистики. Юрий Вишня работал ответственным секретарем в газете «Вечерний Челябинск», а затем заместителем ответсека «Челябинского рабочего». В 1988 году основал и стал редактором первого коммерческого еженедельника в Челябинской области «Контакт». С 1995 по 2005 годы руководил телеканалом «Восточный экспресс». Людмила Вишня более 30 лет проработала в «Вечернем Челябинске», затем трудилась в других СМИ.
Союз журналистов Челябинской области просит оказать посильную помощь пострадавшим от преступников.
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