У тюменского губернатора появился новый зам

Руфат Биктимеров работал первым зампрокурора Тюменской области
Тюменский губернатор Моор назначил нового зама. Им стал бывший зампрокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, сообщили в инфоцентре областного правительства.
«Руфат Биктимеров будет координировать деятельность Департамента лесного комплекса и Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU расказывало, что в регионе сменился глава департамента гражданской защиты. Им стал бывший зам последнего директора Андрей Горин.
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