25 июня 2025

У тюменского губернатора появился новый зам

Заместителем губернатора Тюменской области назначили экс-силовика Биктимерова
© Служба новостей «URA.RU»
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Руфат Биктимеров работал первым зампрокурора Тюменской области
Руфат Биктимеров работал первым зампрокурора Тюменской области Фото:

Тюменский губернатор Моор назначил нового зама. Им стал бывший зампрокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, сообщили в инфоцентре областного правительства.

«Руфат Биктимеров будет координировать деятельность Департамента лесного комплекса и Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU расказывало, что в регионе сменился глава департамента гражданской защиты. Им стал бывший зам последнего директора Андрей Горин.

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Тюменский губернатор Моор назначил нового зама. Им стал бывший зампрокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, сообщили в инфоцентре областного правительства. «Руфат Биктимеров будет координировать деятельность Департамента лесного комплекса и Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU расказывало, что в регионе сменился глава департамента гражданской защиты. Им стал бывший зам последнего директора Андрей Горин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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