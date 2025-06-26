26 июня 2025

Стало известно о состоянии о состоянии атакованного львом директора парка «Тайган»

Владелец сафари-парка «Тайган» Зубков начал самостоятельно ходить по палате
© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние Зубкова улучшается
Состояние Зубкова улучшается Фото:
новость из сюжета
Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, быстро идет на поправку. Он уже начал самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе парка в соцсетях.

«С Олегом Алексеевичем все замечательно. Он уже ходит по палате, написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также распоряжений по управлению парком», — сказано в сообщении пресс-службы.

Инцидент произошел 22 июня на территории сафари-парка «Тайган» в Крыму. В результате Зубков получил тяжелые травмы шеи и был госпитализирован. В администрации парка заявили, что напавшего льва не будут усыплять. Лев ранее не проявлял признаков агрессии и действовал скорее из инстинкта самосохранения, испугавшись резкого звука. Тем не менее, Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании двух уголовных дел, связанных с нарушениями в парке.

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Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, быстро идет на поправку. Он уже начал самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе парка в соцсетях. «С Олегом Алексеевичем все замечательно. Он уже ходит по палате, написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также распоряжений по управлению парком», — сказано в сообщении пресс-службы. Инцидент произошел 22 июня на территории сафари-парка «Тайган» в Крыму. В результате Зубков получил тяжелые травмы шеи и был госпитализирован. В администрации парка заявили, что напавшего льва не будут усыплять. Лев ранее не проявлял признаков агрессии и действовал скорее из инстинкта самосохранения, испугавшись резкого звука. Тем не менее, Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании двух уголовных дел, связанных с нарушениями в парке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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