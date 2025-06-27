В Новокуйбышевске дрон ВСУ пытался атаковать промышленное предприятие

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Пострадавших в результате атаки дрона ВСУ в Самарской области нет
Пострадавших в результате атаки дрона ВСУ в Самарской области нет Фото:

В Новокуйбышевске (Самарская область) утром 27 июня украинский дрон пытался атаковать промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области. Информирую вас о том, что сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске», — написал Федорищев в своем telegram-канале.

По словам губернатора, все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и взяли ситуацию под контроль. Федорищев подчеркнул, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Он также отметил слаженную работу силовых и экстренных ведомств. Причины и детали инцидента устанавливаются, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 июня средствами ПВО были уничтожены 50 украинских беспилотников в различных регионах страны, включая Курскую, Ростовскую, Брянскую, Белгородскую, Московскую области, Крым, Мордовию и Калужскую область. По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет, все дроны были своевременно обнаружены и ликвидированы, передает MK.RU.

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В Новокуйбышевске (Самарская область) утром 27 июня украинский дрон пытался атаковать промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. «Уважаемые жители Самарской области. Информирую вас о том, что сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске», — написал Федорищев в своем telegram-канале. По словам губернатора, все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и взяли ситуацию под контроль. Федорищев подчеркнул, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Он также отметил слаженную работу силовых и экстренных ведомств. Причины и детали инцидента устанавливаются, проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 июня средствами ПВО были уничтожены 50 украинских беспилотников в различных регионах страны, включая Курскую, Ростовскую, Брянскую, Белгородскую, Московскую области, Крым, Мордовию и Калужскую область. По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет, все дроны были своевременно обнаружены и ликвидированы, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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