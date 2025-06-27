В Екатеринбурге двое подозреваемых скончались, когда к ним пришел спецназ

В Екатеринбурге 27 июня прошла масштабная операция по задержанию азербайджанцев, среди которых искали подозреваемого в убийстве. Двое из мужчин, которых проверяли на причастность к преступлению, скончались. URA.RU рассказывает подробности истории.
Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела об убийстве торговца в 2001 году. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, но сейчас дело подняли из архива и дали ему ход. Расследование ведут сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского СУ СК.
По данным агентства, одним из скончавшихся является пожилой уроженец Азербайджана. «Ему резко стало плохо, когда к нему ворвались силовики, проблемы с сердцем. Его пытались спасти, вызвали скорую помощь, но увы», — сказал собеседник агентства. Как скончался второй мужчина, неизвестно.
В пресс-службах СК и ГУ МВД по Свердловской области так прокомментировали спецоперацию: «Сотрудниками СК России по Свердловской области во взаимодействии с сотрудниками регионального ГУ МВД России, при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии сегодня проведен комплекс мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет. В ходе мероприятий осуществлены задержания ряда лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга, также проведены обыски по местам проживания указанных лиц. Проводятся необходимые следственные действия, они проверяются на причастность к расследуемым и иным преступлениям. Более подробная информация в интересах расследования на данном этапе разглашению не подлежит».
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