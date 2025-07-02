Заключенные колонии в Пермском крае объявили голодовку

Трое заключенных в колонии в Пермском крае объявили голодовку
© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденные протестуют против нарушения их прав
Осужденные протестуют против нарушения их прав Фото:

Трое заключенных исправительной колонии №35 в Чусовом (Пермский край) 2 июля объявили голодовку. Об этом сообщили представители правозащитных организаций со ссылкой на информацию, полученную от осужденных.

«Сегодня трое осужденных, отбывающих наказание в ИК-35 (Чусовой), официально объявили голодовку», — говорится в сообщении telegram-канала «БОРИСЬ! Пермское правозащитное издание».

Известно, что одному из осужденных сегодня предстояло судебное заседание по вопросу смягчения наказания. Однако утром в отношении него был составлен дисциплинарный рапорт. Двое других заключенных планировали подать документы на замену наказания через две недели, но также получили дисциплинарные взыскания. В результате все трое были помещены в штрафной изолятор на 15 суток.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю. Ответ ожидается. 

Ранее URA.RU рассказывало, что заключенный из колонии № 37 Петр Орлов, распложенной в Чусовском районе Пермского края объявил голодовку. Мужчина уже две недели ничего не ест, только пьет воду. Как тогда пояснили в пресс-службе регионального ГУФСИН, Орлов является злостным нарушителем режима. Своей голодовкой он пытается добиться послабления.

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Трое заключенных исправительной колонии №35 в Чусовом (Пермский край) 2 июля объявили голодовку. Об этом сообщили представители правозащитных организаций со ссылкой на информацию, полученную от осужденных. «Сегодня трое осужденных, отбывающих наказание в ИК-35 (Чусовой), официально объявили голодовку», — говорится в сообщении telegram-канала «БОРИСЬ! Пермское правозащитное издание». Известно, что одному из осужденных сегодня предстояло судебное заседание по вопросу смягчения наказания. Однако утром в отношении него был составлен дисциплинарный рапорт. Двое других заключенных планировали подать документы на замену наказания через две недели, но также получили дисциплинарные взыскания. В результате все трое были помещены в штрафной изолятор на 15 суток. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю. Ответ ожидается.  Ранее URA.RU рассказывало, что заключенный из колонии № 37 Петр Орлов, распложенной в Чусовском районе Пермского края объявил голодовку. Мужчина уже две недели ничего не ест, только пьет воду. Как тогда пояснили в пресс-службе регионального ГУФСИН, Орлов является злостным нарушителем режима. Своей голодовкой он пытается добиться послабления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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