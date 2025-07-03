На костромских выборах началась схватка двух политических тяжеловесов

В Костроме зреет противостояние двух политиков-долгожителей, к которому уже подключились федеральные власти. Рекордсмен по количеству губернаторских сроков Сергей Ситников против экс-кандидата в президенты РФ Владимира Михайлова, самого богатого депутата облдумы пяти созывов. Цена победы — мандат в Госдуме-2026.
Последние пять лет Михайлов оставался единственным костромским политиком, позволявшим себе критиковать Ситникова в облдуме. С 2019 года он возглавляет непарламентскую партию Социальной защиты, которая существует уже 13 лет. Его амбиции — попасть в Госдуму от региона в следующем году, говорит инсайдер агентства из костромского политического бомонда.
«Костромская облдума — далеко не предел его мечтаний. Эту кампанию он использует как барьер для участия в госдумских выборах. Он давно нацелился попасть в федеральный парламент», — говорит собеседник агентства на условиях анонимности.
Михайлов является одним из самых богатых депутатов Костромской облдумы. Официально в 2022 году он задекларировал доход в 170 миллионов рублей. Он руководит предприятием «Фэст», которое является крупнейшим поставщиком автомобильных аптечек.
Для участия в федеральной кампании-2026 Михайлов захотел обеспечить партии Социальной защиты прохождение пятипроцентного барьера на выборах в костромскую облдуму-2025. Это позволит ему не собирать за себя подписи в 2026-м.
Ситников, избирающийся в сентябре на четвертый срок, уже получил карт-бланш от федеральных кураторов на политическое устранение известного в регионе Михайлова. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из местного истеблишмента.
«Избрание Михайлова в Госдуму может дестабилизировать ситуацию в сложном для власти регионе. Федералы же больше беспокоятся о том, что представитель малой партии имеет серьезные шансы на попадание в ГД», — говорит источник.
Накануне областной избирком опубликовал решение об отказе заверить список партии Соцзащиты. Это почти перечеркивает шансы ее председателя на попадание в ГД. Политик намерен вновь провести партконференцию и повторно представить список, сообщил собеседник из его окружения. Успеет ли он до завершения подачи документов 8 июля и заверит ли избирком список на этот раз — остается интригой.
В решении избиркома, которое есть в нашем распоряжении, сослались на нарушение порядка проведения выдвижения. Дозвониться до политического замгубернатора Морозова не удалось, ему направлен письменный запрос. Выборы в Костромской области признаны «Единой Россией» одними из самых сложных в стране.
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