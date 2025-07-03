Захарова поставила точку в вопросе отношений Азербайджана и России

Захарова: отношения России и Азербайджана носят стратегический характер
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Есть силы, которым не нравится стратегическое сотрудничество России и Азербайджана, рассказала Захарова
Есть силы, которым не нравится стратегическое сотрудничество России и Азербайджана, рассказала Захарова Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Директор департамента информации и печати и официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова дала комментарий по поводу характера союзничества России с Азербайджаном. По ее словам, отношения Москвы с Баку носят стратегический характер.

«Отношения между Россией и Азербайджаном носят характер стратегического союзничества», — заявила Мария Захарова в эфире телеканала «СоловьевLive». Она отметила, что есть силы, которым это не нравится, но уточнять она не стала.

Ранее, в Кремле заявляли, что Украина будет стремиться обострить ситуацию между Москвой и Баку. И они подтвердили, что попытки Киева «подлить масла в огонь».

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Директор департамента информации и печати и официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова дала комментарий по поводу характера союзничества России с Азербайджаном. По ее словам, отношения Москвы с Баку носят стратегический характер. «Отношения между Россией и Азербайджаном носят характер стратегического союзничества», — заявила Мария Захарова в эфире телеканала «СоловьевLive». Она отметила, что есть силы, которым это не нравится, но уточнять она не стала. Ранее, в Кремле заявляли, что Украина будет стремиться обострить ситуацию между Москвой и Баку. И они подтвердили, что попытки Киева «подлить масла в огонь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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