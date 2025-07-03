Спортсменка из Пермского края завоевала серебро Первенства Европы по плаванию

Спортсменка из Пермского края Кира Манохина завоевала серебряную медаль на Первенстве Европы по плаванию. В финальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем Манохина показала второй результат. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Наша спортсменка Кира Манохина стала серебряным призером Первенства Европы по плаванию. В финальном заплыве на 50 м вольным стилем пришла вторая. Кира успешно представляет наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Желаем Кире новых побед, ярких эмоций и больших спортивных высот!» — написал Махонин.
По словам губернатора, только за прошлый год Манохина принесла сборной Пермского края 22 медали. Махонин выразил благодарность тренеру Андрею Орехову за подготовку спортсменки, а также Федерации водных видов спорта за поддержку юных чемпионов региона.
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