03 июля 2025

Спортсменка из Пермского края завоевала серебро Первенства Европы по плаванию

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Кира Манохина стала серебряным призером Первенства Европы по плаванию
Кира Манохина стала серебряным призером Первенства Европы по плаванию Фото:

Спортсменка из Пермского края Кира Манохина завоевала серебряную медаль на Первенстве Европы по плаванию. В финальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем Манохина показала второй результат. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Наша спортсменка Кира Манохина стала серебряным призером Первенства Европы по плаванию. В финальном заплыве на 50 м вольным стилем пришла вторая. Кира успешно представляет наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Желаем Кире новых побед, ярких эмоций и больших спортивных высот!» — написал Махонин.

По словам губернатора, только за прошлый год Манохина принесла сборной Пермского края 22 медали. Махонин выразил благодарность тренеру Андрею Орехову за подготовку спортсменки, а также Федерации водных видов спорта за поддержку юных чемпионов региона.

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Спортсменка из Пермского края Кира Манохина завоевала серебряную медаль на Первенстве Европы по плаванию. В финальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем Манохина показала второй результат. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Наша спортсменка Кира Манохина стала серебряным призером Первенства Европы по плаванию. В финальном заплыве на 50 м вольным стилем пришла вторая. Кира успешно представляет наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Желаем Кире новых побед, ярких эмоций и больших спортивных высот!» — написал Махонин. По словам губернатора, только за прошлый год Манохина принесла сборной Пермского края 22 медали. Махонин выразил благодарность тренеру Андрею Орехову за подготовку спортсменки, а также Федерации водных видов спорта за поддержку юных чемпионов региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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