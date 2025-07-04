Экс-солдат ВСУ спрятал бойцов РФ от других боевиков в своем доме в ДНР

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Бывший украинский военный спрятал бойцов РФ во время обстрелов
Бывший украинский военный спрятал бойцов РФ во время обстрелов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший военнослужащий 91-й отдельной Охтырской бригады Вооруженных сил Украины Александр Постоенко сообщил, что прятал у себя дома российских военных в течение двух недель, пока украинские солдаты находились по соседству. Это произошло под Красноармейском в ДНР.

«Наше село бомбили. Беспилотниками, „Баба-Яга“. Украина ровняла. А потом заехали хлопцы [российские военнослужащие]. Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней. А по соседству поселились украинцы», — рассказал Постоенко в интервью ТАСС 4 июля..

Он добавил, что инцидент произошел незадолго до того, как во время обстрела получил ранение. После этого мужчина вместе с сыном был вынужден покинуть село и эвакуироваться в Днепропетровскую область. Там его впоследствии мобилизовали в украинскую армию принудительно.

Александр Постоенко покинул свою часть Вооруженных сил Украины и более 20 дней шел пешком, чтобы добровольно сдаться российским военным. По его словам, мобилизовали его принудительно после эвакуации из-под Красноармейска, где он получил ранение. Сейчас он служит в одном из новых подразделений на стороне России, которые формируются из бывших украинских военных.

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Бывший военнослужащий 91-й отдельной Охтырской бригады Вооруженных сил Украины Александр Постоенко сообщил, что прятал у себя дома российских военных в течение двух недель, пока украинские солдаты находились по соседству. Это произошло под Красноармейском в ДНР. «Наше село бомбили. Беспилотниками, „Баба-Яга“. Украина ровняла. А потом заехали хлопцы [российские военнослужащие]. Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней. А по соседству поселились украинцы», — рассказал Постоенко в интервью ТАСС 4 июля.. Он добавил, что инцидент произошел незадолго до того, как во время обстрела получил ранение. После этого мужчина вместе с сыном был вынужден покинуть село и эвакуироваться в Днепропетровскую область. Там его впоследствии мобилизовали в украинскую армию принудительно. Александр Постоенко покинул свою часть Вооруженных сил Украины и более 20 дней шел пешком, чтобы добровольно сдаться российским военным. По его словам, мобилизовали его принудительно после эвакуации из-под Красноармейска, где он получил ранение. Сейчас он служит в одном из новых подразделений на стороне России, которые формируются из бывших украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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