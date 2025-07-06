06 июля 2025

В Пермском крае снят режим беспилотной опасности

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Он был введен 6 июля в 19:00 по московскому времени
Он был введен 6 июля в 19:00 по московскому времени Фото:
новость из сюжета
Беспилотная опасность в Пермском крае

Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае. Об этом сообщают пользователи приложения МЧС.

«Отбой „Беспилотной опасности“ объявлен на территории Пермского края 6 июля в 22:30 по мск. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — сказано в сообщении регионального ведомства.

Режим «Беспилотной опасности» был введен в Пермском крае 6 июля после сообщений о происшествиях с беспилотниками в соседних регионах. Аналогичные меры в регионе уже принимались ранее, в том числе 4 июля, когда жителей также оповещали через приложение МЧС. Власти рекомендовали сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в экстренные службы.

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Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае. Об этом сообщают пользователи приложения МЧС. «Отбой „Беспилотной опасности“ объявлен на территории Пермского края 6 июля в 22:30 по мск. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — сказано в сообщении регионального ведомства. Режим «Беспилотной опасности» был введен в Пермском крае 6 июля после сообщений о происшествиях с беспилотниками в соседних регионах. Аналогичные меры в регионе уже принимались ранее, в том числе 4 июля, когда жителей также оповещали через приложение МЧС. Власти рекомендовали сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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