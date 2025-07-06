В Пермском крае снят режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности снят в Пермском крае. Об этом сообщают пользователи приложения МЧС.
«Отбой „Беспилотной опасности“ объявлен на территории Пермского края 6 июля в 22:30 по мск. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — сказано в сообщении регионального ведомства.
Режим «Беспилотной опасности» был введен в Пермском крае 6 июля после сообщений о происшествиях с беспилотниками в соседних регионах. Аналогичные меры в регионе уже принимались ранее, в том числе 4 июля, когда жителей также оповещали через приложение МЧС. Власти рекомендовали сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в экстренные службы.
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