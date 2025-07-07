Госкорпорация «Росатом» представила на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» электромобиль, предназначенный для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщили представители компании на стенде выставки 7 июля, передает корреспондент URA.RU.
«Это первый электрокар, который „Росатом“ представил буквально недавно. В нем используются литий-ионные батарейки нашего производства, собранные в модуле — примерно 28 таких модулей общей мощностью 77 кВт. Также представлен электродвигатель, зарядное устройство и полностью операционная система российского производства», — рассказали представители компании.
По их словам, остальные комплектующие закупаются у сторонних поставщиков. Электромобиль способен проехать на одной зарядке до 500 километров и разгоняется до 100 км/ч за восемь секунд. Время зарядки составляет около 30 минут. Корпус машины выполнен из стали и пластика: капот, задняя часть и двери изготовлены из металла, а нижняя часть и перед автомобиля — из пластиковых смесей. Испытания электрокара прошли в условиях Арктики — вплоть до Северного полюса: батареи способны работать при температурах до минус 30 градусов, что, как отмечают в компании, является значимым достижением для литий-ионных технологий.
В настоящий момент произведен только один экземпляр электромобиля. Массовое производство в Калининграде планируется запустить к концу 2025 года, а открытие второй производственной площадки в Подмосковье ожидается не раньше 2026 года. Из-за большого количества предзаказов их прием временно приостановлен; заявки поступают как от частных лиц, так и от организаций.
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