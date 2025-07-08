Названа модель самолета, который рухнул на дом в Татарстане

В Казани на жилой дом упал самолет Cessna 337 Skymaster
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При снижении самолет мог задеть линии электропередач
При снижении самолет мог задеть линии электропередач Фото:
новость из сюжета
Учебный самолет упал на жилой дом в селе Дербышки в Татарстане

В Казани на жилой дом упал легковой двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster. Воздушное судно выполняло учебный полет над садоводческим некоммерческим товариществом «Дубки» в районе Дербышки.

«Cessna 337 Skymaster упал на жилой дом в Казани», — пишет telegram-канал SHOT. При снижении самолет мог задеть линии электропередач. После контакта с проводами Cessna 337 Skymaster потерял управление, зацепился крылом за дерево и упал на территорию частного жилого дома. В результате падения здание загорелось, предварительно, пострадавших нет.

Cessna 337 Skymaster — это легкий двухмоторный самолет, часто используемый для учебных и частных полетов. Он отличается характерной схемой расположения двигателей — один спереди и один сзади фюзеляжа, что обеспечивает дополнительную надежность при отказе одного из моторов.

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В Казани на жилой дом упал легковой двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster. Воздушное судно выполняло учебный полет над садоводческим некоммерческим товариществом «Дубки» в районе Дербышки. «Cessna 337 Skymaster упал на жилой дом в Казани», — пишет telegram-канал SHOT. При снижении самолет мог задеть линии электропередач. После контакта с проводами Cessna 337 Skymaster потерял управление, зацепился крылом за дерево и упал на территорию частного жилого дома. В результате падения здание загорелось, предварительно, пострадавших нет. Cessna 337 Skymaster — это легкий двухмоторный самолет, часто используемый для учебных и частных полетов. Он отличается характерной схемой расположения двигателей — один спереди и один сзади фюзеляжа, что обеспечивает дополнительную надежность при отказе одного из моторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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