Названа модель самолета, который рухнул на дом в Татарстане

В Казани на жилой дом упал легковой двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster. Воздушное судно выполняло учебный полет над садоводческим некоммерческим товариществом «Дубки» в районе Дербышки.
«Cessna 337 Skymaster упал на жилой дом в Казани», — пишет telegram-канал SHOT. При снижении самолет мог задеть линии электропередач. После контакта с проводами Cessna 337 Skymaster потерял управление, зацепился крылом за дерево и упал на территорию частного жилого дома. В результате падения здание загорелось, предварительно, пострадавших нет.
Cessna 337 Skymaster — это легкий двухмоторный самолет, часто используемый для учебных и частных полетов. Он отличается характерной схемой расположения двигателей — один спереди и один сзади фюзеляжа, что обеспечивает дополнительную надежность при отказе одного из моторов.
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