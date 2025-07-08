08 июля 2025

«Мылся в снегу»: свердловская семья месяцами пытала ребенка, взятого из детдома, их наказали

В Артемовске опекун и его дочь два месяца издевались над ребенком
© Служба новостей «URA.RU»
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Истязания продолжались в течение двух месяцев
Истязания продолжались в течение двух месяцев Фото:

В Артемовске (Свердловская область) мужчина и его дочь в течение двух месяцев издевались над опекаемым 16-летним ребенком. Подросток подвергался унижению и пыткам — его заставляли мыться в снегу, а также обездвиживали, привязывая конечности к доскам, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«Осужденные периодически наносили мальчику телесные повреждения, препятствовали его сну, заставляли ребенка мыться и справлять естественную нужду в снегу в холодное время года. Они неоднократно привязывали ребенка к ложе из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня», — пояснили там. Пытки продолжались с декабря 2022 года по февраль 2023-го.

Опекуна и его дочь обвинили сразу по нескольким статьям, в зависимости от роли и степени участия каждого. Суд им назначил по пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, обоих взяли под стражу в зале суда.

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В Артемовске (Свердловская область) мужчина и его дочь в течение двух месяцев издевались над опекаемым 16-летним ребенком. Подросток подвергался унижению и пыткам — его заставляли мыться в снегу, а также обездвиживали, привязывая конечности к доскам, рассказали URA.RU в прокуратуре. «Осужденные периодически наносили мальчику телесные повреждения, препятствовали его сну, заставляли ребенка мыться и справлять естественную нужду в снегу в холодное время года. Они неоднократно привязывали ребенка к ложе из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня», — пояснили там. Пытки продолжались с декабря 2022 года по февраль 2023-го. Опекуна и его дочь обвинили сразу по нескольким статьям, в зависимости от роли и степени участия каждого. Суд им назначил по пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, обоих взяли под стражу в зале суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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