«Мылся в снегу»: свердловская семья месяцами пытала ребенка, взятого из детдома, их наказали

В Артемовске (Свердловская область) мужчина и его дочь в течение двух месяцев издевались над опекаемым 16-летним ребенком. Подросток подвергался унижению и пыткам — его заставляли мыться в снегу, а также обездвиживали, привязывая конечности к доскам, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Осужденные периодически наносили мальчику телесные повреждения, препятствовали его сну, заставляли ребенка мыться и справлять естественную нужду в снегу в холодное время года. Они неоднократно привязывали ребенка к ложе из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня», — пояснили там. Пытки продолжались с декабря 2022 года по февраль 2023-го.
Опекуна и его дочь обвинили сразу по нескольким статьям, в зависимости от роли и степени участия каждого. Суд им назначил по пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, обоих взяли под стражу в зале суда.
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