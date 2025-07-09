Линдси Лохан стала амбассадором Schwarzkopf

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Линдси Лохан теперь блондинка
Линдси Лохан теперь блондинка Фото:

Линдси Лохан назначена амбассадором известной марки средств для окрашивания и ухода за волосами Schwarzkopf. В рамках рекламной кампании актрисы она представит новый цвет волос под названием Soft Gloss Blonde (или «Мягкий глянцевый блонд»).

«Линдси Лохан назначена амбассадором марки, производящей средства для окрашивания и ухода за волосами Schwarzkopf», — пишет «Коммерсант». Этот шаг стал продолжением долгосрочного сотрудничества Лохан с главным колористом Schwarzkopf Professional Трейси Каннингем. Именно она предложила актрисе сменить привычный рыжий оттенок на более яркий и модный «голливудский» блонд.

Линдси выразила радость от своего нового образа и сотрудничества с брендом, отмечая, что этот переход стал для нее важным шагом в карьере. Рекламная кампания, в которой Лохан дебютирует с обновленным имиджем, обещает стать заметным событием в мире моды и красоты.

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Линдси Лохан назначена амбассадором известной марки средств для окрашивания и ухода за волосами Schwarzkopf. В рамках рекламной кампании актрисы она представит новый цвет волос под названием Soft Gloss Blonde (или «Мягкий глянцевый блонд»). «Линдси Лохан назначена амбассадором марки, производящей средства для окрашивания и ухода за волосами Schwarzkopf», — пишет «Коммерсант». Этот шаг стал продолжением долгосрочного сотрудничества Лохан с главным колористом Schwarzkopf Professional Трейси Каннингем. Именно она предложила актрисе сменить привычный рыжий оттенок на более яркий и модный «голливудский» блонд. Линдси выразила радость от своего нового образа и сотрудничества с брендом, отмечая, что этот переход стал для нее важным шагом в карьере. Рекламная кампания, в которой Лохан дебютирует с обновленным имиджем, обещает стать заметным событием в мире моды и красоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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