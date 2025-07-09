Линдси Лохан стала амбассадором Schwarzkopf

Линдси Лохан назначена амбассадором известной марки средств для окрашивания и ухода за волосами Schwarzkopf. В рамках рекламной кампании актрисы она представит новый цвет волос под названием Soft Gloss Blonde (или «Мягкий глянцевый блонд»).
«Линдси Лохан назначена амбассадором марки, производящей средства для окрашивания и ухода за волосами Schwarzkopf», — пишет «Коммерсант». Этот шаг стал продолжением долгосрочного сотрудничества Лохан с главным колористом Schwarzkopf Professional Трейси Каннингем. Именно она предложила актрисе сменить привычный рыжий оттенок на более яркий и модный «голливудский» блонд.
Линдси выразила радость от своего нового образа и сотрудничества с брендом, отмечая, что этот переход стал для нее важным шагом в карьере. Рекламная кампания, в которой Лохан дебютирует с обновленным имиджем, обещает стать заметным событием в мире моды и красоты.
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