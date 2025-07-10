10 июля 2025

Подросток утонул в карьере под Екатеринбургом

В Верхней Пышме подросток утонул в Голубом карьере
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело вытаскивали спасатели (архивное фото)
Тело вытаскивали спасатели (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме накануне вечером подросток утонул в Голубом карьере. Тело несовершеннолетнего вытаскивали из воды спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На акватории карьера Голубой в ГО Верхняя Пышма обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — пояснили в ведомстве.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.

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В Верхней Пышме накануне вечером подросток утонул в Голубом карьере. Тело несовершеннолетнего вытаскивали из воды спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На акватории карьера Голубой в ГО Верхняя Пышма обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — пояснили в ведомстве. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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