Подросток утонул в карьере под Екатеринбургом

Тело вытаскивали спасатели (архивное фото)
В Верхней Пышме накануне вечером подросток утонул в Голубом карьере. Тело несовершеннолетнего вытаскивали из воды спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«На акватории карьера Голубой в ГО Верхняя Пышма обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — пояснили в ведомстве.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!