ФАС: МТС нечестно получила 3 млрд рублей за счет повышения услуг связи

МТС необоснованно увеличила стоимость услуг связи, в результате чего получила доход в размере трех миллиардов рублей. В связи с этим будет осуществлено изъятие средств. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.
«Арбитраж поддержал решение, предписание и изъятие незаконно полученного дохода в размере 3 млрд рублей для МТС», — передает telegram-канал службы. Там добавили, что в апреле и мае 2024 года более 30 миллионов абонентов столкнулись с увеличением стоимости услуг мобильной связи компании в среднем на 8%.
ФАС установила, что ПАО «МТС» нарушило закон о защите конкуренции, и обязала компанию вернуть в бюджет более трех миллиардов рублей незаконного дохода. Эта мера была применена впервые в подобной ситуации. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС, отклонив попытки компании оспорить решение.
Ранее Пермское УФАС возбудило дела об административных правонарушениях в отношении сетевых компаний из-за длительного отключения мобильной связи в Березниках после прекращения электроснабжения станции. Тогда причиной стало неудовлетворительное состояние электросетей и спор между владельцами инфраструктуры.
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