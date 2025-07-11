ФАС: МТС нечестно получила 3 млрд рублей за счет повышения услуг связи

© Служба новостей «URA.RU»
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МТС увеличил стоимость услуг связи на 8%
МТС увеличил стоимость услуг связи на 8% Фото:

МТС необоснованно увеличила стоимость услуг связи, в результате чего получила доход в размере трех миллиардов рублей. В связи с этим будет осуществлено изъятие средств. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.

«Арбитраж поддержал решение, предписание и изъятие незаконно полученного дохода в размере 3 млрд рублей для МТС», — передает telegram-канал службы. Там добавили, что в апреле и мае 2024 года более 30 миллионов абонентов столкнулись с увеличением стоимости услуг мобильной связи компании в среднем на 8%.

ФАС установила, что ПАО «МТС» нарушило закон о защите конкуренции, и обязала компанию вернуть в бюджет более трех миллиардов рублей незаконного дохода. Эта мера была применена впервые в подобной ситуации. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС, отклонив попытки компании оспорить решение.

Ранее Пермское УФАС возбудило дела об административных правонарушениях в отношении сетевых компаний из-за длительного отключения мобильной связи в Березниках после прекращения электроснабжения станции. Тогда причиной стало неудовлетворительное состояние электросетей и спор между владельцами инфраструктуры.

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МТС необоснованно увеличила стоимость услуг связи, в результате чего получила доход в размере трех миллиардов рублей. В связи с этим будет осуществлено изъятие средств. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России. «Арбитраж поддержал решение, предписание и изъятие незаконно полученного дохода в размере 3 млрд рублей для МТС», — передает telegram-канал службы. Там добавили, что в апреле и мае 2024 года более 30 миллионов абонентов столкнулись с увеличением стоимости услуг мобильной связи компании в среднем на 8%. ФАС установила, что ПАО «МТС» нарушило закон о защите конкуренции, и обязала компанию вернуть в бюджет более трех миллиардов рублей незаконного дохода. Эта мера была применена впервые в подобной ситуации. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС, отклонив попытки компании оспорить решение. Ранее Пермское УФАС возбудило дела об административных правонарушениях в отношении сетевых компаний из-за длительного отключения мобильной связи в Березниках после прекращения электроснабжения станции. Тогда причиной стало неудовлетворительное состояние электросетей и спор между владельцами инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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