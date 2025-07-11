Mash: хакеры взломали главную программу ВСУ по управлению войсками

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Российские хакеры скачали значительный объем данных
Российские хакеры скачали значительный объем данных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские хакеры взломали одну из главных программных систем управления ВСУ — платформу «Дельта». Связанные с Россией хакерские группы получили доступ к ключевым данным украинского военного командования.

«Наши хакеры из KillNet, PalachPro и Beregini взломали „Дельту“ и скачали все данные, которыми обладало украинское командование», — пишет telegram-канал Mash. Украинская сторона разместила систему на облачных серверах за пределами страны, чтобы снизить риски ракетных и кибератак. Российские хакеры скачали значительный объем данных, включая карты позиций, планы перемещений и другую стратегическую информацию.

«Дельта» — это интегрированная платформа управления войсками, разработанная Украиной и внедренная в 2023 году. Система в реальном времени отображает расположение подразделений, интегрирует данные с дронов, спутников, артиллерийской разведки и других источников. Она позволяет оперативно реагировать на изменения на поле боя, в том числе наводить удары по целям.

Главное управление разведки (ГУР) Украины начало аудит кибербезопасности своих систем после инцидента. Отмечается, что это не первый случай компрометации украинских военных платформ — ранее сообщалось о взломе системы «Вираж ПВО» и других программ.

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Российские хакеры взломали одну из главных программных систем управления ВСУ — платформу «Дельта». Связанные с Россией хакерские группы получили доступ к ключевым данным украинского военного командования. «Наши хакеры из KillNet, PalachPro и Beregini взломали „Дельту“ и скачали все данные, которыми обладало украинское командование», — пишет telegram-канал Mash. Украинская сторона разместила систему на облачных серверах за пределами страны, чтобы снизить риски ракетных и кибератак. Российские хакеры скачали значительный объем данных, включая карты позиций, планы перемещений и другую стратегическую информацию. «Дельта» — это интегрированная платформа управления войсками, разработанная Украиной и внедренная в 2023 году. Система в реальном времени отображает расположение подразделений, интегрирует данные с дронов, спутников, артиллерийской разведки и других источников. Она позволяет оперативно реагировать на изменения на поле боя, в том числе наводить удары по целям. Главное управление разведки (ГУР) Украины начало аудит кибербезопасности своих систем после инцидента. Отмечается, что это не первый случай компрометации украинских военных платформ — ранее сообщалось о взломе системы «Вираж ПВО» и других программ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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