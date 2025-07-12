В западных регионах Украины — в частности, в городах Луцке, Львове и Черновцах — зафиксированы серии взрывов. По информации Минобороны России, ночью 12 июля российский войска нанесли массированный групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в этих городах. Также поражен военный аэродром.
В Волынской, Львовской и Черновецкой областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги прозвучали также в Киеве, в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областях и ряде других украинских регионов. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.
Повреждены заводы в Луцке и Львове
По сообщениям военкоров, на Украине повреждено авиаремонтное предприятие «Мотор», расположенное в Луцке, на северо-западе страны. Во Львове разрушен завод «Электрон», известный во времена Советского Союза как производитель телевизоров, который в настоящее время предприятие специализируется на выпуске военной продукции.
Это, в частности, телевизионные головки самонаведения для ракет класса «воздух-поверхность» и двухосные оптико-телевизионные визирные головки, предназначенные для обнаружения, идентификации и автоматического сопровождения наземных и морских целей. Завод также выпускает пассивные телевизионные головки и подвесное авиационное оборудование для телевизионного командного наведения ракет класса «воздух-поверхность»; авиационные мониторы и аппаратуру, предназначенные для модернизации боевых самолетов Су-25, МиГ-29, а также боевых вертолетов Ми-24. Продукция этого завода используется как в беспилотниках, так и на безэкипажных морских платформах.
Запорожский фронт
Российские войска продолжают постепенно продвигаться в сторону населенного пункта Плавни, где уже зафиксированы бои на окраинах. Одновременно наступательные действия развиваются и в направлении Степногорска. Российская авиация и артиллерия ведут интенсивную работу по позициям ВСУ. Украинские подразделения отвечают, используя средства дальнего поражения, включая авиационные удары. По поступающей информации, отмечается высокая активность украинских беспилотников.
Донецкий фронт
Южно-донецкое направление
Российские подразделения продолжают наступательные действия на ряде участков фронта. Отмечается дальнейшее продвижение российских сил к востоку и юго-востоку от населенного пункта Воскресенка. Кроме того, фиксируются тактические успехи в районе населенного пункта Мирное (также известного как Карл Маркс). Складывающаяся обстановка практически исключает возможность удержания позиций украинским гарнизоном в Мирном.
Поступающая информация о выводе подразделений ВСУ из Грушевского в сторону Новохатского подтверждается различными источниками. Сообщается о проведении зачистки Грушевского, однако пока нет достоверных сведений о его текущем статусе. В самом Новохатском в ближайшее время ожидается начало штурмовых действий, поскольку российские войска, не встретив значительного сопротивления в Грушевском, вплотную приблизились к окраинам Новохатского. Положение украинских сил на этом участке дополнительно осложняется наличием водной преграды — реки Волчья, что существенно затрудняет организацию снабжения, особенно на фоне регулярных ударов по переправам.
Часовоярское направление
За последнюю неделю российские военные осуществили продвижение в районе Часова Яра. Как заявил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко, сейчас российские подразделения контролируют почти всю территорию города, за исключением Шевченковского района, который остается под контролем украинских вооруженных сил.
Эксперт также подчеркнул, что численность украинской группировки в Часовом Яре существенно не изменилась. При этом «качественный состав украинских подразделений значительно ослаблен». Марочко уточнил, что наиболее подготовленные силы и резервы были выведены из Часова Яра и направлены на сумское направление.
Сумское направление
В Сумской области продолжаются ожесточенные встречные бои на ряде участков линии соприкосновения. Украинские военные перебрасывают стратегические резервы с территорий ЛНР и ДНР на сумское направление фронта, поскольку этот участок представляет для Киева наибольший приоритет, сообщил Андрей Марочко.
На приграничных территориях Курской области ситуация также остается без значительных изменений. В районе населенного пункта Теткино продолжаются столкновения: российские подразделения предпринимают меры по оттеснению ВСУ от государственной границы. Активность наступательных действий со стороны ВСУ здесь снизилась. Кроме того, российские военные формируют плацдарм в районе населенного пункта Гуево Курской области с целью дальнейшего продвижения в сторону Сумской области.
Также по информации Марочко, населенный пункт Юнаковка, расположенный под Сумами, фактически находится в так называемой серой зоне. Как отметил эксперт, российские силы в результате нанесенных ударов вынудили подразделения ВСУ отступить с ряда позиций. При этом Марочко подчеркнул, что определенные стратегически важные высоты, находящиеся к юго-западу и юго-востоку от Юнаковки, все еще остаются под контролем украинских военных.
Херсонский фронт
Украинские силы нанесли авиаудар по жилому многоквартирному дому в городе Алешки в Херсонской области, применив две авиабомбы. Под обрушившимися конструкциями остаются люди. Проведение спасательных работ осложняется интенсивными атаками украинских беспилотников.
В то же время минометный расчет одного из десантно-штурмовых полков Ульяновского гвардейского соединения ВДВ России успешно ликвидировал командно-наблюдательный пункт вооруженных сил Украины на территории Херсонской области, пишет «Пятый канал». Обнаружение цели стало возможным благодаря действиям операторов БПЛА. После получения точных координат военнослужащие оперативно заняли огневую позицию и нанесли прицельный удар по объекту, находящемуся на предельной дальности поражения.
Россия и Украина готовят обмен посылками для пленных
Российская и украинская стороны ведут подготовку к очередному обмену посылками для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В настоящее время стороны обсуждают состав содержимого посылок, а также осуществляют сбор писем от граждан для последующей передачи пленным. По словам российского омбудсмена, украинские военнопленные, которых она посещала, выразили просьбу предоставить им книги, крестики и Библии.
Москалькова подчеркнула, что обмен будет осуществляться на взаимной основе: военнопленные обеих сторон смогут получить посылки и письма. Ранее по просьбе украинских военнопленных им уже были переданы Библии и крестики.
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