Боня поставила на место Меньшову после ее заявлений о 50-летних женщинах

Телеведущая Боня: Меньшовой надо посмотреть на голливудских звезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктория не согласна с позицией Юлии
Виктория не согласна с позицией Юлии Фото:

Телеведущая Виктория Боня не оценила заявление Юлии Меньшовой о красоте женщин после 50 лет. 55-летняя телеведущая заявила, что для нее нелепо выглядит попытка возрастных дам пытаться конкурировать с 20-летними. По мнению Меньшовой, это якобы заранее проигрышная позиция.

«Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты нет», — сказала Меньшова в интервью стилисту Алеко.

Боня, которая не скрывает свои процедуры и операции для поддержания красоты и молодости, в разговоре с URA.RU лаконично оценила заявление Меньшовой. Теледива призвала Юлию обратить свой взгляд на западных звезд. 

«Пусть она посмотрит на Деми Мур и Крис Дженнер», — заявила Виктория.

И действительно, если посмотреть на голливудских красоток, они не только могут дать фору многим молодым девушкам, но и вселяют оптимизм в других женщин: выглядеть роскошно можно в любом возрасте.

Сама Меньшова расценивает стремление конкурировать с молодыми как неприятие себя и уязвимость. Ранее теледива признавалась, что делает довольно болезненный скульптурный массаж, который подтягивает лицевые мышцы.

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Телеведущая Виктория Боня не оценила заявление Юлии Меньшовой о красоте женщин после 50 лет. 55-летняя телеведущая заявила, что для нее нелепо выглядит попытка возрастных дам пытаться конкурировать с 20-летними. По мнению Меньшовой, это якобы заранее проигрышная позиция. «Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты нет», — сказала Меньшова в интервью стилисту Алеко. Боня, которая не скрывает свои процедуры и операции для поддержания красоты и молодости, в разговоре с URA.RU лаконично оценила заявление Меньшовой. Теледива призвала Юлию обратить свой взгляд на западных звезд. И действительно, если посмотреть на голливудских красоток, они не только могут дать фору многим молодым девушкам, но и вселяют оптимизм в других женщин: выглядеть роскошно можно в любом возрасте. Сама Меньшова расценивает стремление конкурировать с молодыми как неприятие себя и уязвимость. Ранее теледива признавалась, что делает довольно болезненный скульптурный массаж, который подтягивает лицевые мышцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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