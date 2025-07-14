В Челябинске пожарные потушили крышу трехэтажного офисного здания по улице Енисейская. Площадь возгорания достигла 120 квадратных метров.
«Экстренные службы выдвинулись на улицу Енисейская, где загорелась мансарда трехэтажного офисного здания. Благодаря слаженной работе удалось отбить угрозу перехода огня на соседние здания и ликвидировать открытое горение на площади 120 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
В пресс-службе ведомства добавили, что из здания самостоятельно эвакуировались пять человек, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 24 человека и семь единиц техники, огнеборцы проложили магистраль от ближайшего гидранта.
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