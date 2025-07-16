На День города в Екатеринбурге отменили выступление хедлайнера

В Екатеринбурге отменили выступление Jah Khalib на День города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Jah Khalib должен был выступить на фестивале в середине августа
Jah Khalib должен был выступить на фестивале в середине августа Фото:

В Екатеринбурге отменили выступление певца Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов). Артист должен был спеть в рамках фестиваля «Энергия РМК» ко Дню города.

«Jah Khalib не будет выступать на празднике», — пояснили URA.RU в пресс-службе РМК. О причинах отмены концерта певца не уточняется.

Фестиваль «Энергия РМК» пройдет 16 и 17 августа. На нем выступят Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers и Big Baby Tape, также в программе — авиация, парашютисты, парад спортсменов РМК, мотошоу, выставка автомобилей, турниры с участием звезд лиг RCC и многое другое.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге отменили выступление певца Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов). Артист должен был спеть в рамках фестиваля «Энергия РМК» ко Дню города. «Jah Khalib не будет выступать на празднике», — пояснили URA.RU в пресс-службе РМК. О причинах отмены концерта певца не уточняется. Фестиваль «Энергия РМК» пройдет 16 и 17 августа. На нем выступят Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers и Big Baby Tape, также в программе — авиация, парашютисты, парад спортсменов РМК, мотошоу, выставка автомобилей, турниры с участием звезд лиг RCC и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...