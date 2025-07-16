На День города в Екатеринбурге отменили выступление хедлайнера

В Екатеринбурге отменили выступление певца Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов). Артист должен был спеть в рамках фестиваля «Энергия РМК» ко Дню города.
«Jah Khalib не будет выступать на празднике», — пояснили URA.RU в пресс-службе РМК. О причинах отмены концерта певца не уточняется.
Фестиваль «Энергия РМК» пройдет 16 и 17 августа. На нем выступят Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers и Big Baby Tape, также в программе — авиация, парашютисты, парад спортсменов РМК, мотошоу, выставка автомобилей, турниры с участием звезд лиг RCC и многое другое.
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