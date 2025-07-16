Путин открыл участок трассы М-12, который соединит Свердловскую область и Башкирию

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии запуска движения на новом участке скоростной автомагистрали М-12 «Восток». Как сообщает корреспондент URA.RU с места события, был официально введен в эксплуатацию отрезок дороги, соединяющий населенные пункты Дюртюли в Республике Башкортостан и Ачит в Свердловской области.
Трасса пролегает через территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Ожидается, что введение в строй данного участка повысит уровень безопасности дорожного движения и позволит существенно сократить время в пути. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию туристической отрасли. Кроме того, вынос грузового транспорта за пределы населенных пунктов должен повысить инвестиционную привлекательность регионов.
Новый участок представляет собой четырехполосное шоссе, оборудованное шестью транспортными развязками — по две в каждом из регионов, по которым проходит дорога. Открытие этого отрезка стало очередным шагом в реализации поручения Президента о продлении автомагистрали Москва — Казань до Екатеринбурга.
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