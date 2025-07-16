Проект «Моя карьера с Единой Россией» помог трудоустроить сотни тысяч россиян

Более 260 тысяч россиян нашли работу благодаря проекту «Моя карьера с Единой Россией» за первые шесть месяцев 2025 года. Почти 2,5 тысячи из них — участники СВО, сообщил координатор проекта, заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями Минтруда, Социального фонда, ПАО «Россети», МГЕР и регионов.
«За полгода в профориентационных мероприятиях приняли участие более 700 тысяч жителей страны, из которых более 260 тысяч — нашли работу», — подчеркнул Исаев. Его слова передает пресс-служба партии. С января по июнь 2025 года партия провела 21 тысячу акций, включая ярмарки вакансий и консультации. Особое внимание уделялось поддержке участников СВО и их семей — за полгода трудоустроены 2395 военнослужащих. «Ключевые показатели выполнены с превышением плановых значений. Это показывает серьезную востребованность нашего проекта», — отметил координатор проекта.
Замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин сообщил, что за первое полугодие в центры занятости обратились шесть тысяч военнослужащих. На данный момент для них доступны 4,7 тысячи образовательных программ по 360 профессиям, включая IT и управление беспилотниками. По его словам, уже подготовлены 900 специалистов центров занятости, которые прошли обучение по работе с ветеранами.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина отметила, что в рамках партийного проекта участникам СВО будет предоставлена возможность трудоустройства на базе реабилитационных центров по всей стране. В 2025 году подобную поддержку получат 17 тысяч военнослужащих.
В этом году к проекту «Моя карьера с Единой Россией» присоединились Социальный фонд России и ПАО «Россети». Так, благодаря Социальному фонду в реабилитационных центрах появятся кабинеты протезирования и консультационные пункты. Проект также сотрудничает с «Молодой Гвардией Единой России» и образовательной программой «ПолитЗавод», которая готовит кадровый резерв для политической системы страны. По словам зампредседателя МГЕР Александра Лебедева, подано более 15 тысяч заявок от молодых людей со всей России.
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