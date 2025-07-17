В Госдуме призвали снизить цены в вузах по важнейшим специальностям

Миронов призвал снизить стоимость обучения по медицинским специальностям
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Цена на обучение в медицинских вузах увеличилась почти на 35%, заявил Миронов
Цена на обучение в медицинских вузах увеличилась почти на 35%, заявил Миронов Фото:

Необходимо установить верхний предел стоимости обучения в российских вузах, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По мнению политика, необходимо ограничить рост платы за обучение, особенно по ключевым для страны специальностям. Он подчеркнул важность уменьшения расходов на образование для студентов, обучающихся по медицинским и педагогическим специальностям. 

«Давайте хотя бы снизим цены на обучение по важнейшим специальностям, введем хоть какой-то потолок, исключим рост платы по усмотрению вузов», — заявил Миронов ТАСС. Он отметил, что рост стоимости образования приводит к снижению доступности для абитуриентов и усугубляет кадровый дефицит в ряде отраслей.

Особое внимание Миронов уделил необходимости снижения стоимости обучения для студентов медицинских и педагогических направлений. По его словам, за последний год цена на обучение в медицинских вузах увеличилась почти на 35%.

Политик подчеркнул, что в стране наблюдается острая нехватка врачей, педагогов, инженеров и IT-специалистов. Он выразил сомнение в том, что молодые специалисты, которые были вынуждены платить высокую стоимость за образование, предпочтут работать в государственных учреждениях с невысокой зарплатой.

Ранее Государственная дума приняла закон о регулировании объемов платного обучения в вузах. Как пояснил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Алексей Говырин, новые нормы должны стабилизировать ситуацию на рынке образовательных услуг и повысить доступность высшего образования для граждан, напоминает RT.

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Необходимо установить верхний предел стоимости обучения в российских вузах, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По мнению политика, необходимо ограничить рост платы за обучение, особенно по ключевым для страны специальностям. Он подчеркнул важность уменьшения расходов на образование для студентов, обучающихся по медицинским и педагогическим специальностям.  «Давайте хотя бы снизим цены на обучение по важнейшим специальностям, введем хоть какой-то потолок, исключим рост платы по усмотрению вузов», — заявил Миронов ТАСС. Он отметил, что рост стоимости образования приводит к снижению доступности для абитуриентов и усугубляет кадровый дефицит в ряде отраслей. Особое внимание Миронов уделил необходимости снижения стоимости обучения для студентов медицинских и педагогических направлений. По его словам, за последний год цена на обучение в медицинских вузах увеличилась почти на 35%. Политик подчеркнул, что в стране наблюдается острая нехватка врачей, педагогов, инженеров и IT-специалистов. Он выразил сомнение в том, что молодые специалисты, которые были вынуждены платить высокую стоимость за образование, предпочтут работать в государственных учреждениях с невысокой зарплатой. Ранее Государственная дума приняла закон о регулировании объемов платного обучения в вузах. Как пояснил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Алексей Говырин, новые нормы должны стабилизировать ситуацию на рынке образовательных услуг и повысить доступность высшего образования для граждан, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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