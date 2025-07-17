В Госдуме призвали снизить цены в вузах по важнейшим специальностям

Необходимо установить верхний предел стоимости обучения в российских вузах, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По мнению политика, необходимо ограничить рост платы за обучение, особенно по ключевым для страны специальностям. Он подчеркнул важность уменьшения расходов на образование для студентов, обучающихся по медицинским и педагогическим специальностям.
«Давайте хотя бы снизим цены на обучение по важнейшим специальностям, введем хоть какой-то потолок, исключим рост платы по усмотрению вузов», — заявил Миронов ТАСС. Он отметил, что рост стоимости образования приводит к снижению доступности для абитуриентов и усугубляет кадровый дефицит в ряде отраслей.
Особое внимание Миронов уделил необходимости снижения стоимости обучения для студентов медицинских и педагогических направлений. По его словам, за последний год цена на обучение в медицинских вузах увеличилась почти на 35%.
Политик подчеркнул, что в стране наблюдается острая нехватка врачей, педагогов, инженеров и IT-специалистов. Он выразил сомнение в том, что молодые специалисты, которые были вынуждены платить высокую стоимость за образование, предпочтут работать в государственных учреждениях с невысокой зарплатой.
Ранее Государственная дума приняла закон о регулировании объемов платного обучения в вузах. Как пояснил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Алексей Говырин, новые нормы должны стабилизировать ситуацию на рынке образовательных услуг и повысить доступность высшего образования для граждан, напоминает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.