Договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве вступил в силу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией вступил в силу. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«Поэтому в обеих странах в настоящий момент он имеет форму закона и, естественно, вступил в силу», — сказал Джалали. Соглашение стало обязательным к исполнению после завершения всех необходимых внутригосударственных процедур в обеих странах.
Договор прошел ратификацию в Государственной думе и Совете Федерации России, а также был подписан президентом Владимиром Путиным. В Иране документ одобрил парламент, утвердил Совет стражей конституции, после чего президент издал его в качестве закона. Согласно условиям соглашения, оно вступает в силу через 30 дней после последнего письменного уведомления о завершении всех процедур, и действует в течение 20 лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды.
Договор о стратегическом партнерстве был подписан 17 января 2025 года во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Документ предусматривает углубление и расширение сотрудничества между двумя странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес, включая экономику, энергетику, транспорт и безопасность.
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