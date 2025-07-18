Под Харьковом зафиксирован массовый побег военных ВСУ

В Харьковской области дезертировали 12 украинских военных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ВСУ не выдерживают давления российских военных
Бойцы ВСУ не выдерживают давления российских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области дезертировало 12 украинских военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Зеленый Гай украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков ушли в юго-западном направлении», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что военные ВСУ покинули свои позиции под огнем со стороны российских сил.

Марочко отметил, что дезертиры ушли без согласования с командованием. По ним открывался «дружественный огонь».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Харьковской области дезертировало 12 украинских военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Зеленый Гай украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков ушли в юго-западном направлении», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что военные ВСУ покинули свои позиции под огнем со стороны российских сил. Марочко отметил, что дезертиры ушли без согласования с командованием. По ним открывался «дружественный огонь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...