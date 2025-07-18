Что ждет участников гастродня на Фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обсудят успехи и кризисы ресторанной индустрии

19 июля 2025 в 21:19 Размер текста - 17 +

Гастродень с шеф-поварами и рестораторами пройдет 21 августа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Востребована ли аутентичная русская кухня, в чем феномен ресторанного рынка Екатеринбурга и есть ли кризис в отрасли? Все это обсудят участники гастродня, который пройдет 21 августа в рамках Международного фестиваля креативных индустрий (МФКИ). Среди спикеров будут обладатель звезды Мишлен Андрей Шмаков, победитель 5-го сезона «Адской кухни» Георгий Матвеев и главный идеолог уральской кухни Сергей Мирошников. Что ждет посетителей гастродня в креативном кластере «Домна» — в афише URA.RU. Открытие С 10:00 на площадке можно будет найти выставочную экспозицию, фотозону и фудточки, где посетителей будут угощать блюдом фестиваля. В 11:00 пройдет торжественное открытие, а после гостей ждут на лекции. Центральный open talk «ГастроLAB» (11.10 — 12.10) На нем гости и спикеры обсудят тренды гастроиндустрии: за какой кухней будущее, в чем успех ресторанного бизнеса, как оставаться в тренде, на что сейчас бешеный спрос, что происходит с аутентичной русской кухней, как работать с персоналом и где его брать. Спикерами станут московский шеф-повар, основатель закусочной «Шмак» и обладатель звезды «Мишлен» Андрей Шмаков, HR-директор винного города «Белый мыс» из Сочи Татьяна Богданова, победитель 5 сезона шоу «Адская кухня» Георгий Матвеев и исполнительный директор Resta Management Ольга Золотухина. Беседу проведут в Зале с колоннами. «Гастрономия — это навсегда» (12.30 — 13.30) Обладатель звезды «Мишлен» Андрей Шмаков расскажет о тонкости профессии шеф-повара, подскажет, где и как искать вдохновение, как справляться со стрессом. Также шеф-повар поделится историей создания популярного московского заведения «Шмак» и появлением «Мишлена» в Москве. Выступление пройдет в Зале с колоннами. Кулинарный мастер-класс (13.30 — 14.00) Концепт-шеф ресторана KITCHEN Сергей Мирошников и бренд-шеф семейного ресторана «Ива» Аркадий Кузеванов покажут мастер-класс, где покажут, какой может быть аутентичная уральская кухня. Мероприятие проведут в Многофункциональном зале. Секция «Горячие фудфесты: вкусно, сочно, мощно!» (14.15 — 15.30) Как сделать крутой гастрофестиваль, привлечь спонсоров и волонтеров, чем кормить людей, каковы законы уличного общепита и почему фудтраки — это идеальный вариант городского фудкорта. Обо всем этом расскажут HR-директор винного города «Белый мыс» Татьяна Богданова и менеджер по развитию проектов, организатор фудкортов на Дне города в Екатеринбурге, «Ночи музыки» и «Красной строке» Наталья Фиесса. Секция пройдет в Зале с колоннами. Дискуссия рестораторов «Ебург ресторанный» (14.15 — 15.30) На лекции выступят медиамаркетолог Елена Сальник, исполнительный директор Resta Management Ольга Золотухина и собственник холдинга Good Community (рестораны Breadway, The Barbara, Tribu, гастромолл «Главный») Руслан Мухаметшин. Спикеры обсудят, почему Екатеринбург называют третьей столицей ресторанного бизнеса, какие гастроконцепции уже не актуальны и за какими будущее, кто может быть примером для подражания, есть ли кризис в отрасли, и многое другое. Место встречи — Лекторий. Секция «Градус баров ЕКБ» (14.15 — 15.30) Об уникальности, концепции, маркетинговых кейсах и трендах поговорят арт-директор бара «Молодость» Александр Цариков и управляющий партнер «Не совсем секретного бара», бара «Политех» Андрей Твердов. Встреча пройдет в Малом зале. Кулинарный мастер-класс на сцене с Андреем Шмаковым (16.00 — 16.40) Андрей Шмаков, шеф-повар, и Георгий Матвеев, его коллега, проведут мастер-класс по приготовлению блюд. Встреча состоится в Зале с колоннами. Лекция по фуд-съемке «Слюнки текут» (17.00 — 18.00) Александр Лисицин, опытный коммерческий фотограф, поделится своими знаниями о съемке еды, раскроет профессиональные секреты и расскажет о своих проектах. Встреча состоится в Лектории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Востребована ли аутентичная русская кухня, в чем феномен ресторанного рынка Екатеринбурга и есть ли кризис в отрасли? Все это обсудят участники гастродня, который пройдет 21 августа в рамках Международного фестиваля креативных индустрий (МФКИ). Среди спикеров будут обладатель звезды Мишлен Андрей Шмаков, победитель 5-го сезона «Адской кухни» Георгий Матвеев и главный идеолог уральской кухни Сергей Мирошников. Что ждет посетителей гастродня в креативном кластере «Домна» — в афише URA.RU. С 10:00 на площадке можно будет найти выставочную экспозицию, фотозону и фудточки, где посетителей будут угощать блюдом фестиваля. В 11:00 пройдет торжественное открытие, а после гостей ждут на лекции. На нем гости и спикеры обсудят тренды гастроиндустрии: за какой кухней будущее, в чем успех ресторанного бизнеса, как оставаться в тренде, на что сейчас бешеный спрос, что происходит с аутентичной русской кухней, как работать с персоналом и где его брать. Спикерами станут московский шеф-повар, основатель закусочной «Шмак» и обладатель звезды «Мишлен» Андрей Шмаков, HR-директор винного города «Белый мыс» из Сочи Татьяна Богданова, победитель 5 сезона шоу «Адская кухня» Георгий Матвеев и исполнительный директор Resta Management Ольга Золотухина. Беседу проведут в Зале с колоннами. Обладатель звезды «Мишлен» Андрей Шмаков расскажет о тонкости профессии шеф-повара, подскажет, где и как искать вдохновение, как справляться со стрессом. Также шеф-повар поделится историей создания популярного московского заведения «Шмак» и появлением «Мишлена» в Москве. Выступление пройдет в Зале с колоннами. Концепт-шеф ресторана KITCHEN Сергей Мирошников и бренд-шеф семейного ресторана «Ива» Аркадий Кузеванов покажут мастер-класс, где покажут, какой может быть аутентичная уральская кухня. Мероприятие проведут в Многофункциональном зале. Как сделать крутой гастрофестиваль, привлечь спонсоров и волонтеров, чем кормить людей, каковы законы уличного общепита и почему фудтраки — это идеальный вариант городского фудкорта. Обо всем этом расскажут HR-директор винного города «Белый мыс» Татьяна Богданова и менеджер по развитию проектов, организатор фудкортов на Дне города в Екатеринбурге, «Ночи музыки» и «Красной строке» Наталья Фиесса. Секция пройдет в Зале с колоннами. На лекции выступят медиамаркетолог Елена Сальник, исполнительный директор Resta Management Ольга Золотухина и собственник холдинга Good Community (рестораны Breadway, The Barbara, Tribu, гастромолл «Главный») Руслан Мухаметшин. Спикеры обсудят, почему Екатеринбург называют третьей столицей ресторанного бизнеса, какие гастроконцепции уже не актуальны и за какими будущее, кто может быть примером для подражания, есть ли кризис в отрасли, и многое другое. Место встречи — Лекторий. Об уникальности, концепции, маркетинговых кейсах и трендах поговорят арт-директор бара «Молодость» Александр Цариков и управляющий партнер «Не совсем секретного бара», бара «Политех» Андрей Твердов. Встреча пройдет в Малом зале. Андрей Шмаков, шеф-повар, и Георгий Матвеев, его коллега, проведут мастер-класс по приготовлению блюд. Встреча состоится в Зале с колоннами. Александр Лисицин, опытный коммерческий фотограф, поделится своими знаниями о съемке еды, раскроет профессиональные секреты и расскажет о своих проектах. Встреча состоится в Лектории.