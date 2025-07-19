Как стать губернатором: инструкция для свердловчан

До окончания выдвижения кандидатов в Свердловские губернаторы осталось 6 дней

20 июля 2025 в 08:34 Размер текста - 17 +

Денис Паслер первым из всех кандидаты подал документы в избирком Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы стать главой региона, нужно быть не моложе 30 лет, не значиться в списках иноагентов, представлять одну из 23 зарегистрированных в России партий. И конечно, пройти муниципальный фильтр, собрав в свою поддержку не меньше 120 подписей депутатов. На участие в выборах свердловского губернатора подали заявки шесть кандидатов, а до окончания приема документов остается еще пять дней. URA.RU подготовило инструкцию, кто и как может выдвинуться на выборы. Кто может выдвинуться в губернаторы Кандидату в губернаторы Свердловской области должно быть не меньше 30 лет. Он обязан не просто иметь российское гражданство, а постоянно проживать в РФ. У него должен отсутствовать статус иноагента, судебный запрет на замещение государственной должности. Кандидат не должен иметь дополнительного иностранного гражданства и постоянно проживать за границей. Он должен быть выдвинут от политической партии и иметь поддержку депутатов, глав МО, избранных на муниципальных выборах (таких в регионе всего три). «В некоторых субъектах региональное законодательство допускает самовыдвижение. В нашей области только от политических партий», — подчеркнула в разговоре с URA.RU член комиссии областного избиркома Анна Абсалямова. В России официально зарегистрированы 23 фракции. Каждая может выдвинуть своего кандидата, согласно партийному уставу. Это может произойти на конференциях, на съездах, общих собраниях. У партии «Единая Россия» для этого предусмотрена процедура праймериз — внутрипартийное голосование. Какие нужны документы О партийном выдвижении нужно заранее предупредить облизбирком Фото: Илья Московец © URA.RU О партийном выдвижении нужно заранее предупредить областной избирком и минюст. Далее будущий кандидат должен собрать пакет документов на выдвижение. И принести его в областную избирательную комиссию. В частности, предоставить сведения о размере и источниках доходов, о собственности, в том числе совместной, о вкладах в банках, о ценных бумагах. Также к этому моменту кандидат должен закрыть счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. После подачи документов открыть избирательный счет. С этих денег можно будет изготовить листы поддержки, отправиться к депутатам и главам муниципальных образований за подписями. Это так называемый муниципальный фильтр, который обязательно нужно пройти. Что такое муниципальный фильтр и как его пройти В поддержку будущего кандидата нужно собрать определенное число подписей. Минимум 120 и максимум 126 от общего числа депутатов представительных органов МО. И 103 (максимум 108) — от общего числа депутатов (7,9%) представительных органов МО, а также муниципальных и городских округов. Кандидата должны поддержать не менее чем три четверти из 55-ти муниципальных районов, округов, в том числе городских. Регистрация кандидатов Далее начинается второй этап — регистрация. Второй пакет документов, в том числе собранные подписи, облизбирком начал принимать сегодня. Завершится все 30 июля. С момента получения документов для регистрации у комиссии есть 10 дней на их рассмотрение и принятие решения. То есть, чем раньше начать все делаю, тем лучше. Но если вы придете подавать документы 25 июля, их у вас все равно примут. Процесс регистрации может длиться до 8 августа. После этого будет сформирован окончательный список кандидатов в губернаторы. Агитационный период На выборах будут использоваться технические средства подсчета голосов — КОИБ Фото: Александр Мамаев Период агитации начинается у кандидата в губернаторы сразу же после того, как он принес документы в облизбирком. Процесс может проходить разным способом, но без участия СМИ. Период агитации в СМИ начнется с 16 августа. Пройдет жеребьевка бесплатного и платного эфирного времени в государственных средствах массовой информации, так как там присутствуют условия равенства. Режима «тишины», когда запрещается накануне голосования предвыборная агитация, при многодневном голосовании не будет. Все завершится в четверг 11 сентября. До полуночи агитация будет разрешена. С 08:00 пятницы 12 сентября начинаются выборы губернатора Свердловской области. При трехдневном голосовании применяется видеофиксация или видеонаблюдение. Также было в 2024 году на выборах президента страны. Видеофиксация будет использована на 2171-м избирательном участке. Видеонаблюдение — на 250-ти участках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и Пышмы. На выборах также будут использоваться 500 из 501 КОИБ. Но только в Екатеринбурге, их распределят по разным районам. Один комплекс оставят в резерве. Также было в 2024 году на выборах президента, но в Екатеринбурге на 575 участках установили 502 КОИБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы стать главой региона, нужно быть не моложе 30 лет, не значиться в списках иноагентов, представлять одну из 23 зарегистрированных в России партий. И конечно, пройти муниципальный фильтр, собрав в свою поддержку не меньше 120 подписей депутатов. На участие в выборах свердловского губернатора подали заявки шесть кандидатов, а до окончания приема документов остается еще пять дней. URA.RU подготовило инструкцию, кто и как может выдвинуться на выборы. Кандидату в губернаторы Свердловской области должно быть не меньше 30 лет. Он обязан не просто иметь российское гражданство, а постоянно проживать в РФ. У него должен отсутствовать статус иноагента, судебный запрет на замещение государственной должности. Кандидат не должен иметь дополнительного иностранного гражданства и постоянно проживать за границей. Он должен быть выдвинут от политической партии и иметь поддержку депутатов, глав МО, избранных на муниципальных выборах (таких в регионе всего три). В России официально зарегистрированы 23 фракции. Каждая может выдвинуть своего кандидата, согласно партийному уставу. Это может произойти на конференциях, на съездах, общих собраниях. У партии «Единая Россия» для этого предусмотрена процедура праймериз — внутрипартийное голосование. О партийном выдвижении нужно заранее предупредить областной избирком и минюст. Далее будущий кандидат должен собрать пакет документов на выдвижение. И принести его в областную избирательную комиссию. В частности, предоставить сведения о размере и источниках доходов, о собственности, в том числе совместной, о вкладах в банках, о ценных бумагах. Также к этому моменту кандидат должен закрыть счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. После подачи документов открыть избирательный счет. С этих денег можно будет изготовить листы поддержки, отправиться к депутатам и главам муниципальных образований за подписями. Это так называемый муниципальный фильтр, который обязательно нужно пройти. В поддержку будущего кандидата нужно собрать определенное число подписей. Минимум 120 и максимум 126 от общего числа депутатов представительных органов МО. И 103 (максимум 108) — от общего числа депутатов (7,9%) представительных органов МО, а также муниципальных и городских округов. Кандидата должны поддержать не менее чем три четверти из 55-ти муниципальных районов, округов, в том числе городских. Далее начинается второй этап — регистрация. Второй пакет документов, в том числе собранные подписи, облизбирком начал принимать сегодня. Завершится все 30 июля. С момента получения документов для регистрации у комиссии есть 10 дней на их рассмотрение и принятие решения. То есть, чем раньше начать все делаю, тем лучше. Но если вы придете подавать документы 25 июля, их у вас все равно примут. Процесс регистрации может длиться до 8 августа. После этого будет сформирован окончательный список кандидатов в губернаторы. Период агитации начинается у кандидата в губернаторы сразу же после того, как он принес документы в облизбирком. Процесс может проходить разным способом, но без участия СМИ. Период агитации в СМИ начнется с 16 августа. Пройдет жеребьевка бесплатного и платного эфирного времени в государственных средствах массовой информации, так как там присутствуют условия равенства. Режима «тишины», когда запрещается накануне голосования предвыборная агитация, при многодневном голосовании не будет. Все завершится в четверг 11 сентября. До полуночи агитация будет разрешена. С 08:00 пятницы 12 сентября начинаются выборы губернатора Свердловской области. При трехдневном голосовании применяется видеофиксация или видеонаблюдение. Также было в 2024 году на выборах президента страны. Видеофиксация будет использована на 2171-м избирательном участке. Видеонаблюдение — на 250-ти участках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и Пышмы. На выборах также будут использоваться 500 из 501 КОИБ. Но только в Екатеринбурге, их распределят по разным районам. Один комплекс оставят в резерве. Также было в 2024 году на выборах президента, но в Екатеринбурге на 575 участках установили 502 КОИБ.