В Свердловской области стало больше ровных дорог: статистика

В Свердловской области увеличилась протяженность ровных дорог. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты Российской Федерации, который есть в распоряжении URA.RU.
«В отдельных субъектах Российской Федерации отмечается рост протяженности автомобильных дорог в нормативном состоянии при отсутствии каких-либо ремонтных работ. Например, в Свердловской области протяженность автомобильной дороги „. Екатеринбург — Реж — Алапаевск“, соответствующая нормативам, увеличилась на 11,6 км», — говорится в документе.
В 34 регионах России отмечается улучшение состояния 150 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Вместе с тем в 17 субъектах зафиксировано ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния на 41 трассе.
Ранее Владимир Путин запустил движение по трассе, которая связала Москву, Санкт-Петербург и Урал. Благодаря открытию «путинского автобана» время в пути из Петербурга в уральскую столицу сократится до 18-20 часов (вместо нынешних 30-35), а дорога из Москвы до Екатеринбурга займет около 14 часов.
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