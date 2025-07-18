18 июля 2025

В Свердловской области стало больше ровных дорог: статистика

На Урале выросла протяженность ровных дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Протяженность свердловской трассы увеличилась на 11,6 километров
Протяженность свердловской трассы увеличилась на 11,6 километров Фото:

В Свердловской области увеличилась протяженность ровных дорог. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты Российской Федерации, который есть в распоряжении URA.RU.

«В отдельных субъектах Российской Федерации отмечается рост протяженности автомобильных дорог в нормативном состоянии при отсутствии каких-либо ремонтных работ. Например, в Свердловской области протяженность автомобильной дороги „. Екатеринбург — Реж — Алапаевск“, соответствующая нормативам, увеличилась на 11,6 км», — говорится в документе. 

В 34 регионах России отмечается улучшение состояния 150 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Вместе с тем в 17 субъектах зафиксировано ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния на 41 трассе.

Ранее Владимир Путин запустил движение по трассе, которая связала Москву, Санкт-Петербург и Урал. Благодаря открытию «путинского автобана» время в пути из Петербурга в уральскую столицу сократится до 18-20 часов (вместо нынешних 30-35), а дорога из Москвы до Екатеринбурга займет около 14 часов.

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В Свердловской области увеличилась протяженность ровных дорог. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты Российской Федерации, который есть в распоряжении URA.RU. «В отдельных субъектах Российской Федерации отмечается рост протяженности автомобильных дорог в нормативном состоянии при отсутствии каких-либо ремонтных работ. Например, в Свердловской области протяженность автомобильной дороги „. Екатеринбург — Реж — Алапаевск“, соответствующая нормативам, увеличилась на 11,6 км», — говорится в документе.  В 34 регионах России отмечается улучшение состояния 150 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Вместе с тем в 17 субъектах зафиксировано ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния на 41 трассе. Ранее Владимир Путин запустил движение по трассе, которая связала Москву, Санкт-Петербург и Урал. Благодаря открытию «путинского автобана» время в пути из Петербурга в уральскую столицу сократится до 18-20 часов (вместо нынешних 30-35), а дорога из Москвы до Екатеринбурга займет около 14 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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