Украина атаковала Россию десятками беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над территорией нескольких регионов России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. В Ростовской области уничтожено 24 БПЛА, 16 — в Московской области, из которых 13 направлялись в Москву, 11 — над Брянской, 10 — над Калужской, три — над Курской, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями, и один — в Краснодарском крае.
Ранее сообщалось, что в ряде городов Московской области в ночь на 19 июля были зафиксированы звуки взрывов. По предварительным данным, они связаны с отражением атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Дмитрова и Сергиева Посада. Также сообщается о серии взрывов, произошедших в небе над Воронежем. В Брянской области в этот период объявлялась угроза атаки дронов.
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