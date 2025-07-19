Росавиация готовит ответ Turkish Airlines после ЧП с россиянами на рейсе Москва—Бодрум

РФ уведомит руководство Turkish Airlines о недопустимости нарушений прав россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Росавиация защитит права россиян перед Turkish Airlines
Росавиация защитит права россиян перед Turkish Airlines Фото:

Россия готовит уведомление для авиакомпании Turkish Airlines о недопустимости нарушений прав россиян, которые являются ее клиентами. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в /из России», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что также РФ может сократить рейсы в Турцию. 

Росавиация выясняет обстоятельства, с которыми столкнулись россияне-пассажиры рейса Москва-Бодрум. Рейс был задержан почти на сутки, гражданам России не предоставили ни воду, ни еду, ни гостиницу, положенные им по закону. Другим рейсом воспользоваться они не могли, поскольку авиакомпания не выдавала им багаж. 

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Россия готовит уведомление для авиакомпании Turkish Airlines о недопустимости нарушений прав россиян, которые являются ее клиентами. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в /из России», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что также РФ может сократить рейсы в Турцию.  Росавиация выясняет обстоятельства, с которыми столкнулись россияне-пассажиры рейса Москва-Бодрум. Рейс был задержан почти на сутки, гражданам России не предоставили ни воду, ни еду, ни гостиницу, положенные им по закону. Другим рейсом воспользоваться они не могли, поскольку авиакомпания не выдавала им багаж. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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