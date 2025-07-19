Президент Украины Владимир Зеленский отклонил миротворческую инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, настаивая на продолжении военных действий, несмотря на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в стране. Об этом пишет издание dikGAZETE.
«Несмотря на критическую социально-экономическую напряженность в стране, режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца», — говорится в материале. Отказ от переговоров, по мнению авторов, усиливает напряженность и страдания населения.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры затронули вопрос украинского кризиса, а также обсудили перспективу организации третьего раунда переговоров в Стамбуле.
До этого между Россией и Украиной уже состоялись два раунда прямых переговоров, которые проходили в Турции. По итогам этих встреч был осуществлен обмен военнопленными, а Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих. Также стороны обменялись проектами меморандумов, направленных на урегулирование конфликта.
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