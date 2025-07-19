«До последнего украинца»: в Турции удивились решению Зеленского

Dikgazete: Зеленский отказывается от переговоров о мире ради удержания власти
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Зеленский отвергает миротворческую инициативу Эрдогана
Зеленский отвергает миротворческую инициативу Эрдогана Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил миротворческую инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, настаивая на продолжении военных действий, несмотря на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в стране. Об этом пишет издание dikGAZETE.

«Несмотря на критическую социально-экономическую напряженность в стране, режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца», — говорится в материале. Отказ от переговоров, по мнению авторов, усиливает напряженность и страдания населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры затронули вопрос украинского кризиса, а также обсудили перспективу организации третьего раунда переговоров в Стамбуле.

До этого между Россией и Украиной уже состоялись два раунда прямых переговоров, которые проходили в Турции. По итогам этих встреч был осуществлен обмен военнопленными, а Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих. Также стороны обменялись проектами меморандумов, направленных на урегулирование конфликта.

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Президент Украины Владимир Зеленский отклонил миротворческую инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, настаивая на продолжении военных действий, несмотря на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в стране. Об этом пишет издание dikGAZETE. «Несмотря на критическую социально-экономическую напряженность в стране, режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца», — говорится в материале. Отказ от переговоров, по мнению авторов, усиливает напряженность и страдания населения. Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры затронули вопрос украинского кризиса, а также обсудили перспективу организации третьего раунда переговоров в Стамбуле. До этого между Россией и Украиной уже состоялись два раунда прямых переговоров, которые проходили в Турции. По итогам этих встреч был осуществлен обмен военнопленными, а Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих. Также стороны обменялись проектами меморандумов, направленных на урегулирование конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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