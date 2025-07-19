Путин поздравил «советского Шерлока Холмса» Ливанова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летним юбилеем, высоко оценив его вклад в отечественное искусство и создание эталонных ролей. Поздравление было опубликовано на сайте Кремля.
«Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства», — говорится в поздравлении Путина, адресованном Ливанову. Глава государства отметил яркую творческую судьбу Ливанова и добавил, что тот был полностью предан делу и призванию.
Народному артисту РСФСР, актеру, режиссеру, сценаристу и писателю Василию Ливанову 19 июля исполнилось 90 лет. Широкую известность он приобрел благодаря исполнению роли Шерлока Холмса в популярных советских телефильмах. Ливанов является обладателем ряда престижных наград Германии и Великобритании. Его последняя работа в кино состоялась в 2008 году.
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