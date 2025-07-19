Первая группа российских туристов отдохнула в КНДР

Первая группа российских туристов из 13 человек завершила отдых на северокорейском курорте Вонсан-Кальма, несмотря на организационные трудности, сообщают участники поездки. Туристы провели на пляже три дня, а их путешествие включало неожиданные изменения маршрута, связанные с отменой авиарейса и сменой отеля.
По словам Дарьи из Москвы и Анастасии из Санкт-Петербурга, на второй день пребывания в КНДР им сообщили об отмене перелета в Вонсан и предложили альтернативную экскурсионную программу. Гиды организовали для россиян отдельный поезд до курорта. «Целый поезд для 13 человек — это просто немыслимо! Он был новый, очень удобный, с кондиционерами», — поделились туристки впечатлениями с РБК. По словам Людмилы из Владивостока, поездка на поезде позволила увидеть горные пейзажи и сельскую местность страны. Олег добавил, что из окна состава открывались виды на рисовые поля и реки, которые невозможно было бы рассмотреть с самолета.
Позже, по прибытию в Вонсан туристов вместо заявленного отеля «Чаммэ» разместили в другом гостиничном комплексе, так как первый был занят журналистами и делегацией МИД России. Представители туроператора пообещали компенсировать разницу в стоимости проживания.
Туристы отметили высокий уровень сервиса и радушие местных жителей. «Говоришь, что хочешь музыку — тебе несут колонку тут же. Мы сказали, что нам нужен чайник для чая — он уже стоял на столе при следующем визите», — рассказала Дарья. Экскурсанты узнали о новом направлении через рекламу и блоги путешественников и остались довольны качеством пляжного отдыха.
Туры в КНДР с посещением Вонсан-Кальмы в июле-августе с тремя ночами в Вонсане предлагают несколько российских компаний. Цена на одного человека составляет от 1,7 тысячи долларов за неделю. Вонсан находится на побережье Японского моря, его открыли для российских туристов в конце июня. 11-13 июля туда приезжал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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