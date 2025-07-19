Первая группа российских туристов отдохнула в КНДР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские туристы остались довольны отдыхом в КНДР
Российские туристы остались довольны отдыхом в КНДР Фото:

Первая группа российских туристов из 13 человек завершила отдых на северокорейском курорте Вонсан-Кальма, несмотря на организационные трудности, сообщают участники поездки. Туристы провели на пляже три дня, а их путешествие включало неожиданные изменения маршрута, связанные с отменой авиарейса и сменой отеля.

По словам Дарьи из Москвы и Анастасии из Санкт-Петербурга, на второй день пребывания в КНДР им сообщили об отмене перелета в Вонсан и предложили альтернативную экскурсионную программу. Гиды организовали для россиян отдельный поезд до курорта. «Целый поезд для 13 человек — это просто немыслимо! Он был новый, очень удобный, с кондиционерами», — поделились туристки впечатлениями с РБК. По словам Людмилы из Владивостока, поездка на поезде позволила увидеть горные пейзажи и сельскую местность страны. Олег добавил, что из окна состава открывались виды на рисовые поля и реки, которые невозможно было бы рассмотреть с самолета.

Позже, по прибытию в Вонсан туристов вместо заявленного отеля «Чаммэ» разместили в другом гостиничном комплексе, так как первый был занят журналистами и делегацией МИД России. Представители туроператора пообещали компенсировать разницу в стоимости проживания. 

Туристы отметили высокий уровень сервиса и радушие местных жителей. «Говоришь, что хочешь музыку — тебе несут колонку тут же. Мы сказали, что нам нужен чайник для чая — он уже стоял на столе при следующем визите», — рассказала Дарья. Экскурсанты узнали о новом направлении через рекламу и блоги путешественников и остались довольны качеством пляжного отдыха.

Туры в КНДР с посещением Вонсан-Кальмы в июле-августе с тремя ночами в Вонсане предлагают несколько российских компаний. Цена на одного человека составляет от 1,7 тысячи долларов за неделю. Вонсан находится на побережье Японского моря, его открыли для российских туристов в конце июня. 11-13 июля туда приезжал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первая группа российских туристов из 13 человек завершила отдых на северокорейском курорте Вонсан-Кальма, несмотря на организационные трудности, сообщают участники поездки. Туристы провели на пляже три дня, а их путешествие включало неожиданные изменения маршрута, связанные с отменой авиарейса и сменой отеля. По словам Дарьи из Москвы и Анастасии из Санкт-Петербурга, на второй день пребывания в КНДР им сообщили об отмене перелета в Вонсан и предложили альтернативную экскурсионную программу. Гиды организовали для россиян отдельный поезд до курорта. «Целый поезд для 13 человек — это просто немыслимо! Он был новый, очень удобный, с кондиционерами», — поделились туристки впечатлениями с РБК. По словам Людмилы из Владивостока, поездка на поезде позволила увидеть горные пейзажи и сельскую местность страны. Олег добавил, что из окна состава открывались виды на рисовые поля и реки, которые невозможно было бы рассмотреть с самолета. Позже, по прибытию в Вонсан туристов вместо заявленного отеля «Чаммэ» разместили в другом гостиничном комплексе, так как первый был занят журналистами и делегацией МИД России. Представители туроператора пообещали компенсировать разницу в стоимости проживания.  Туристы отметили высокий уровень сервиса и радушие местных жителей. «Говоришь, что хочешь музыку — тебе несут колонку тут же. Мы сказали, что нам нужен чайник для чая — он уже стоял на столе при следующем визите», — рассказала Дарья. Экскурсанты узнали о новом направлении через рекламу и блоги путешественников и остались довольны качеством пляжного отдыха. Туры в КНДР с посещением Вонсан-Кальмы в июле-августе с тремя ночами в Вонсане предлагают несколько российских компаний. Цена на одного человека составляет от 1,7 тысячи долларов за неделю. Вонсан находится на побережье Японского моря, его открыли для российских туристов в конце июня. 11-13 июля туда приезжал глава МИД РФ Сергей Лавров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...