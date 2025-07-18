Матери бойцов СВО добились установки памятника в селе Пермского края

В центре села Елово Пермского края установят памятную стелу в честь жителей округа, погибших в ходе специальной военной операции. О решении создать мемориал по инициативе матерей бойцов сообщила администрация Еловского муниципального округа.
«Мамы погибших бойцов вместе с главой Еловского округа Евгением Кустовым и заместителем главы по социальной политике Татьяной Софроновой обсудили вопрос создания памятной стелы в центре Елово. Стелу планируют разместить на свободной площадке между библиотекой и монументом, посвященным ветеранам боевых действий», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».
Планируется, что возведение памятника пройдет в рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования. Сейчас инициативная группа, включающая родственников погибших и местных жителей, выбирает проект стелы и занимается поиском дизайнера для благоустройства прилегающей территории. Всего, по официальным данным, во время СВО погибли 39 жителей округа.
Ранее в Болгарах Пермского края открыли памятник участникам специальной военной операции. Новый монумент стал завершающей частью мемориального комплекса, куда также входят памятники ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам.
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