18 июля 2025

Матери бойцов СВО добились установки памятника в селе Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас инициативная группа выбирает проект стелы и ищет дизайнера
Сейчас инициативная группа выбирает проект стелы и ищет дизайнера Фото:

В центре села Елово Пермского края установят памятную стелу в честь жителей округа, погибших в ходе специальной военной операции. О решении создать мемориал по инициативе матерей бойцов сообщила администрация Еловского муниципального округа.

«Мамы погибших бойцов вместе с главой Еловского округа Евгением Кустовым и заместителем главы по социальной политике Татьяной Софроновой обсудили вопрос создания памятной стелы в центре Елово. Стелу планируют разместить на свободной площадке между библиотекой и монументом, посвященным ветеранам боевых действий», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».

Планируется, что возведение памятника пройдет в рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования. Сейчас инициативная группа, включающая родственников погибших и местных жителей, выбирает проект стелы и занимается поиском дизайнера для благоустройства прилегающей территории. Всего, по официальным данным, во время СВО погибли 39 жителей округа.

Ранее в Болгарах Пермского края открыли памятник участникам специальной военной операции. Новый монумент стал завершающей частью мемориального комплекса, куда также входят памятники ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам.

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В центре села Елово Пермского края установят памятную стелу в честь жителей округа, погибших в ходе специальной военной операции. О решении создать мемориал по инициативе матерей бойцов сообщила администрация Еловского муниципального округа. «Мамы погибших бойцов вместе с главой Еловского округа Евгением Кустовым и заместителем главы по социальной политике Татьяной Софроновой обсудили вопрос создания памятной стелы в центре Елово. Стелу планируют разместить на свободной площадке между библиотекой и монументом, посвященным ветеранам боевых действий», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте». Планируется, что возведение памятника пройдет в рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования. Сейчас инициативная группа, включающая родственников погибших и местных жителей, выбирает проект стелы и занимается поиском дизайнера для благоустройства прилегающей территории. Всего, по официальным данным, во время СВО погибли 39 жителей округа. Ранее в Болгарах Пермского края открыли памятник участникам специальной военной операции. Новый монумент стал завершающей частью мемориального комплекса, куда также входят памятники ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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