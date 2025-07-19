Со Смоловым готовится серьезный разговор после его драки в баре

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин планирует провести серьезный разговор с футболистом Федором Смоловым из-за его участия в драке в столичном кафе в конце мая. Об этом сообщил сам Степашин.
«Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше [в кафе]. Утром надо спать. Дай бог, что все пройдет. При случае у Федора спрошу», — заявил Степашин в беседе с ТАСС.
Инцидент с участием Смолова произошел в конце мая в одном из кафе сети «Кофемания», однако широкую огласку получил лишь в начале июля, когда в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее драку. Как сообщают СМИ, ссора разгорелась после того, как в адрес Смолова прозвучало оскорбление. Впоследствии потерпевший попытался получить денежное вознаграждение за нераспространение видеозаписи.
После того как информация о произошедшем стала достоянием общественности, Смолов публично извинился и предложил выплатить пострадавшему компенсацию в размере пяти миллионов рублей, однако перевел только один миллион. Позднее спортсмен начал получать угрозы от неизвестных лиц, в связи с чем был вынужден обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве.
Ранее стало известно, что Федору Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы, если будет установлено, что потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время правоохранительные органы ожидают результатов медицинской экспертизы.
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