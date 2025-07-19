Пленный боец ВСУ: на фронт автобусами везут инвалидов и мертвых

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По словам военнопленного, украинские власти не следят за тем, кого отправляют на передовую
По словам военнопленного, украинские власти не следят за тем, кого отправляют на передовую Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти отправляют на передовую автобусы с инвалидами. Привозят они туда и мертвых людей. Об этом рассказал пленный боец ВСУ.

«Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид — не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают», — сказал военнопленный на видео, опубликованное Минобороны России.

Он подчеркнул, что при отправке людей не учитываются ни их возраст, ни состояние здоровья. По словам украинского военнопленного, на фронт направляют как 18-летних, так и тех, кому уже исполнилось 60 лет.

Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал о том, как был мобилизован в украинскую армию. По словам мужчины, он работал курьером. Во время работы, когда он доставлял круассаны, его задержали, погрузили в машину и отправили в военкомат. Там ему пообещали, что не станут отправлять на передовую из-за его здоровья, однако позже мужчина был все же мобилизован.

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Киевские власти отправляют на передовую автобусы с инвалидами. Привозят они туда и мертвых людей. Об этом рассказал пленный боец ВСУ. «Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид — не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают», — сказал военнопленный на видео, опубликованное Минобороны России. Он подчеркнул, что при отправке людей не учитываются ни их возраст, ни состояние здоровья. По словам украинского военнопленного, на фронт направляют как 18-летних, так и тех, кому уже исполнилось 60 лет. Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал о том, как был мобилизован в украинскую армию. По словам мужчины, он работал курьером. Во время работы, когда он доставлял круассаны, его задержали, погрузили в машину и отправили в военкомат. Там ему пообещали, что не станут отправлять на передовую из-за его здоровья, однако позже мужчина был все же мобилизован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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