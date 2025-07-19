Киевские власти отправляют на передовую автобусы с инвалидами. Привозят они туда и мертвых людей. Об этом рассказал пленный боец ВСУ.
«Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид — не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают», — сказал военнопленный на видео, опубликованное Минобороны России.
Он подчеркнул, что при отправке людей не учитываются ни их возраст, ни состояние здоровья. По словам украинского военнопленного, на фронт направляют как 18-летних, так и тех, кому уже исполнилось 60 лет.
Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал о том, как был мобилизован в украинскую армию. По словам мужчины, он работал курьером. Во время работы, когда он доставлял круассаны, его задержали, погрузили в машину и отправили в военкомат. Там ему пообещали, что не станут отправлять на передовую из-за его здоровья, однако позже мужчина был все же мобилизован.
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