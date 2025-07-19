Популярный американский блогер IShowSpeed приедет в Россию

Популярный американский стример IShowSpeed (Даррен Уоткинс) намерен посетить Россию в августе 2025 года, рассматривая маршруты от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга. Об этом пишет издание Life.
«Сейчас команда блогера обсуждает два возможных маршрута: от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Поездка по России может стать началом его последующего азиатского турне, о котором он намерен объявить сразу после завершения визита. Помимо этого, обсуждаются возможности проведения совместных прямых эфиров и встреч с популярными российскими блогерами.
IShowSpeed с аудиторией более 40 миллионов подписчиков на YouTube, прославился энергичными IRL-стримами и провокационным контентом. В рамках второго европейского тура, начавшегося 7 июля 2025 года, он посетил Польшу, страны Балтии и другие регионы.
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