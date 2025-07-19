Популярный американский блогер IShowSpeed приедет в Россию

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Американский блогер IShowSpeed планирует тур по России
Американский блогер IShowSpeed планирует тур по России Фото:

Популярный американский стример IShowSpeed (Даррен Уоткинс) намерен посетить Россию в августе 2025 года, рассматривая маршруты от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга. Об этом пишет издание Life.

«Сейчас команда блогера обсуждает два возможных маршрута: от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Поездка по России может стать началом его последующего азиатского турне, о котором он намерен объявить сразу после завершения визита. Помимо этого, обсуждаются возможности проведения совместных прямых эфиров и встреч с популярными российскими блогерами.

IShowSpeed с аудиторией более 40 миллионов подписчиков на YouTube, прославился энергичными IRL-стримами и провокационным контентом. В рамках второго европейского тура, начавшегося 7 июля 2025 года, он посетил Польшу, страны Балтии и другие регионы.

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Популярный американский стример IShowSpeed (Даррен Уоткинс) намерен посетить Россию в августе 2025 года, рассматривая маршруты от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга. Об этом пишет издание Life. «Сейчас команда блогера обсуждает два возможных маршрута: от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Поездка по России может стать началом его последующего азиатского турне, о котором он намерен объявить сразу после завершения визита. Помимо этого, обсуждаются возможности проведения совместных прямых эфиров и встреч с популярными российскими блогерами. IShowSpeed с аудиторией более 40 миллионов подписчиков на YouTube, прославился энергичными IRL-стримами и провокационным контентом. В рамках второго европейского тура, начавшегося 7 июля 2025 года, он посетил Польшу, страны Балтии и другие регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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