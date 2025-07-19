Автомобиль влетел в толпу в Лос-Анджелесе, пострадали десятки людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобиль врезался в толпу, пять человек в критическом состоянии
Автомобиль врезался в толпу, пять человек в критическом состоянии Фото:

В Лос-Анджелесе в США автомобиль въехал в толпу. Пострадали минимум 20 человек, пять из них в критическом состоянии. 

«На бульваре Санта-Моника неизвестный автомобиль врезался в толпу. Пострадали по меньшей мере 20 человек, пять находятся в критическом состоянии», — передает The US Sun, ссылаясь на пожарных и полицию. 

Пока неизвестно, влетел ли автомобиль в людей намерено. Также не уточняется, задержан ли водитель. По неподтвержденным данным очевидцев, на месте происшествия была слышна стрельба. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лос-Анджелесе в США автомобиль въехал в толпу. Пострадали минимум 20 человек, пять из них в критическом состоянии.  «На бульваре Санта-Моника неизвестный автомобиль врезался в толпу. Пострадали по меньшей мере 20 человек, пять находятся в критическом состоянии», — передает The US Sun, ссылаясь на пожарных и полицию.  Пока неизвестно, влетел ли автомобиль в людей намерено. Также не уточняется, задержан ли водитель. По неподтвержденным данным очевидцев, на месте происшествия была слышна стрельба. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...