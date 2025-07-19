Автомобиль влетел в толпу в Лос-Анджелесе, пострадали десятки людей

Автомобиль врезался в толпу, пять человек в критическом состоянии
В Лос-Анджелесе в США автомобиль въехал в толпу. Пострадали минимум 20 человек, пять из них в критическом состоянии.
«На бульваре Санта-Моника неизвестный автомобиль врезался в толпу. Пострадали по меньшей мере 20 человек, пять находятся в критическом состоянии», — передает The US Sun, ссылаясь на пожарных и полицию.
Пока неизвестно, влетел ли автомобиль в людей намерено. Также не уточняется, задержан ли водитель. По неподтвержденным данным очевидцев, на месте происшествия была слышна стрельба.
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