«При мне такого не было»: Волочкова — о дочери Шувалова, ставшей солисткой Большого театра

Балерина Волочкова: при Григоровиче в Большом нельзя было купить роль
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Анастасия Волочкова считает, что она работала в «золотое» время Большого театра
Анастасия Волочкова считает, что она работала в «золотое» время Большого театра Фото:

Балерина Анастасия Волочкова считает, что с определенного момента в Большом театре поменялись «правила игры», поэтому теперь публика имеет то, что имеет. Так в разговоре с URA.RU бывшая прима главного театра страны отреагировала на новость о том, что балерина Мария Шувалова стала солисткой Большого театра.

«Я не возьму на себя ответственность обсуждать балерину. Я ее не знаю, не видела, как она танцует. Скажу одно: я и сама в 2003 году стала заложницей того момента, когда деньги и финансы, а также люди с финансами стали вмешиваться в репертуарную политику Большого театра. К сожалению, я стала свидетелем этого. Но, к счастью, в Большом театре я застала самое лучшее время. Тогда при Юрии Григоровиче было невозможно за деньги получить роль», — пояснила балерина.

На днях Большой театр объявил, что 27-летняя дочь бывшего зампреда правительства Игоря Шувалова возведена в ранг солистки. Балерина задействована в таких постановках, как «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», «Анюта», «Щелкунчик» и других.

К балерине приковано повышенное внимание из-за обрушившейся на нее критики. Многим не понравилось, как танцовщица исполняет свою партию в «Анюте». Общественность считает, что Шувалова не танцует, а ходит по сцене, так что музыкантам даже приходится медленнее играть. В связи с этим появилось мнение, что роль танцовщице досталась исключительно благодаря протекции папы.

Сама Шувалова отвечала критикам, что быть дочерью известных родителей — тяжелая ноша. Она ставит перед собой цель доказать всем, что «она — это она».

К слову, друг Волочковой Николай Цискаридзе признавался, что это он привел Марию в Московское хореографическое училище и хорошо знает артистку. По его мнению, Шувалова — талантливая девушка, просто партия в балете «Анюта» — не для нее.

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Балерина Анастасия Волочкова считает, что с определенного момента в Большом театре поменялись «правила игры», поэтому теперь публика имеет то, что имеет. Так в разговоре с URA.RU бывшая прима главного театра страны отреагировала на новость о том, что балерина Мария Шувалова стала солисткой Большого театра. На днях Большой театр объявил, что 27-летняя дочь бывшего зампреда правительства Игоря Шувалова возведена в ранг солистки. Балерина задействована в таких постановках, как «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», «Анюта», «Щелкунчик» и других. К балерине приковано повышенное внимание из-за обрушившейся на нее критики. Многим не понравилось, как танцовщица исполняет свою партию в «Анюте». Общественность считает, что Шувалова не танцует, а ходит по сцене, так что музыкантам даже приходится медленнее играть. В связи с этим появилось мнение, что роль танцовщице досталась исключительно благодаря протекции папы. Сама Шувалова отвечала критикам, что быть дочерью известных родителей — тяжелая ноша. Она ставит перед собой цель доказать всем, что «она — это она». К слову, друг Волочковой Николай Цискаридзе признавался, что это он привел Марию в Московское хореографическое училище и хорошо знает артистку. По его мнению, Шувалова — талантливая девушка, просто партия в балете «Анюта» — не для нее.
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