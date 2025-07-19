«При мне такого не было»: Волочкова — о дочери Шувалова, ставшей солисткой Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова считает, что с определенного момента в Большом театре поменялись «правила игры», поэтому теперь публика имеет то, что имеет. Так в разговоре с URA.RU бывшая прима главного театра страны отреагировала на новость о том, что балерина Мария Шувалова стала солисткой Большого театра.
«Я не возьму на себя ответственность обсуждать балерину. Я ее не знаю, не видела, как она танцует. Скажу одно: я и сама в 2003 году стала заложницей того момента, когда деньги и финансы, а также люди с финансами стали вмешиваться в репертуарную политику Большого театра. К сожалению, я стала свидетелем этого. Но, к счастью, в Большом театре я застала самое лучшее время. Тогда при Юрии Григоровиче было невозможно за деньги получить роль», — пояснила балерина.
На днях Большой театр объявил, что 27-летняя дочь бывшего зампреда правительства Игоря Шувалова возведена в ранг солистки. Балерина задействована в таких постановках, как «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», «Анюта», «Щелкунчик» и других.
К балерине приковано повышенное внимание из-за обрушившейся на нее критики. Многим не понравилось, как танцовщица исполняет свою партию в «Анюте». Общественность считает, что Шувалова не танцует, а ходит по сцене, так что музыкантам даже приходится медленнее играть. В связи с этим появилось мнение, что роль танцовщице досталась исключительно благодаря протекции папы.
Сама Шувалова отвечала критикам, что быть дочерью известных родителей — тяжелая ноша. Она ставит перед собой цель доказать всем, что «она — это она».
К слову, друг Волочковой Николай Цискаридзе признавался, что это он привел Марию в Московское хореографическое училище и хорошо знает артистку. По его мнению, Шувалова — талантливая девушка, просто партия в балете «Анюта» — не для нее.
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