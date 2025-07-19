МВД отвело жертвам мошенников один час

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Чтобы минимизировать риски от действий мошенников, у человека есть примерно час
Чтобы минимизировать риски от действий мошенников, у человека есть примерно час Фото:

Если человек сообщил свои личные данные мошенникам, у него имеется примерно один час, чтобы предпринять меры и снизить возможный ущерб. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Когда человек скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него есть „Золотой час“, чтобы минимизировать последствия», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в их telegram-канале.

Там отметили, что это касается случаев разглашения информации, которую злоумышленники могут использовать для получения несанкционированного доступа к учетным записям. Полицейские советуют в первую очередь сменить пароли и коды доступа к банковским сервисам, а также при необходимости временно заблокировать банковские карты и счета. После этого необходимо срочно связаться с представителями банка и сообщить сотрудникам о полученном подозрительном звонке либо сообщении, предоставив номер телефона предполагаемых мошенников.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал о новой схеме, которую придумали злоумышленники. Они представляются сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагают поменять код доступа к устройству. В результате мошенники убеждают людей перевести личные сбережения на «безопасные» счета за такую услугу.

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Если человек сообщил свои личные данные мошенникам, у него имеется примерно один час, чтобы предпринять меры и снизить возможный ущерб. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. «Когда человек скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него есть „Золотой час“, чтобы минимизировать последствия», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в их telegram-канале. Там отметили, что это касается случаев разглашения информации, которую злоумышленники могут использовать для получения несанкционированного доступа к учетным записям. Полицейские советуют в первую очередь сменить пароли и коды доступа к банковским сервисам, а также при необходимости временно заблокировать банковские карты и счета. После этого необходимо срочно связаться с представителями банка и сообщить сотрудникам о полученном подозрительном звонке либо сообщении, предоставив номер телефона предполагаемых мошенников. Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал о новой схеме, которую придумали злоумышленники. Они представляются сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагают поменять код доступа к устройству. В результате мошенники убеждают людей перевести личные сбережения на «безопасные» счета за такую услугу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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