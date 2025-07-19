МВД отвело жертвам мошенников один час

Если человек сообщил свои личные данные мошенникам, у него имеется примерно один час, чтобы предпринять меры и снизить возможный ущерб. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Когда человек скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него есть „Золотой час“, чтобы минимизировать последствия», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в их telegram-канале.
Там отметили, что это касается случаев разглашения информации, которую злоумышленники могут использовать для получения несанкционированного доступа к учетным записям. Полицейские советуют в первую очередь сменить пароли и коды доступа к банковским сервисам, а также при необходимости временно заблокировать банковские карты и счета. После этого необходимо срочно связаться с представителями банка и сообщить сотрудникам о полученном подозрительном звонке либо сообщении, предоставив номер телефона предполагаемых мошенников.
Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал о новой схеме, которую придумали злоумышленники. Они представляются сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагают поменять код доступа к устройству. В результате мошенники убеждают людей перевести личные сбережения на «безопасные» счета за такую услугу.
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