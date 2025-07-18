В ХМАО возбуждено 226 коррупционных уголовных дел

В Югре за первое полугодие 2025 года возбуждено 226 уголовных дел, связанных с коррупцией. При этом, 92 из них — дача и получение взяток, 33 — превышение должностных полномочий, а 29 — подлог служебных документов. Об этом сообщили в СУ СК России по ХМАО.
«За шесть месяцев 2025 года следователями следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено 226 уголовных дел коррупционной направленности... Наиболее распространённые составы преступлений: 92 уголовных дела связаны с дачей и получением взяток, 33 — с превышением должностных полномочий, 29 — с подлогом служебных документов», — написано в telegram-канале ведомства.
С начала года уголовной ответственности по коррупционным преступлениям привлечено 57 человек: 37 из них — должностные лица, 20 — бытовые коррупционеры. Сейчас уже завершено расследование 55 уголовных дел по 276 эпизодам преступлений коррупционной направленности. В суд направлено 31 уголовное дело о тяжких и особо тяжких преступлениях. Кроме того, в производстве следователей еще находится свыше 40 уголовных дел коррупционной категории. Речь идет не только о взятках, но и о мошенничестве, присвоении средств, коммерческом подкупе и других преступлениях.
В Сургуте (ХМАО) обвиняемые в коррупции глава депимущества Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров подали апелляцию и пытались оспорить арест на два месяца в окружном суде. Однако решение было оставлено в силе, они проведут под стражей до конца августа.
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