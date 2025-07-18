«Пощадите оборудование»: одна из популярных рек для сплавов в Прикамье обмелела

В Пермском крае туристам рекомендовали временно отказаться от сплавов по реке Усьва из-за резкого обмеления. Организаторы туров советуют временно выбирать для путешествий другие маршруты, сообщает турклуб «EXTREME TOURS».
«Всем, кто стремится на Усьву — воды нет. Все перекаты открыты, вода уходит на пять сантиметров в день. Бедные сплавщики тащат катамараны пешком. Кто-то уже чинит каты. Кто планирует в выходные на Усьву, меняйте реку. Пощадите себя и оборудование», — передает издание «Текст».
Отмечается, что в Пермском крае популярностью у сплавщиков пользуются также реки Вишера, Койва и Чусовая. Самой полноводной сейчас остается Вишера.
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