18 июля 2025

«Пощадите оборудование»: одна из популярных рек для сплавов в Прикамье обмелела

Одна из популярных сплавных рек Пермского края Усьва сильно обмелела
© Служба новостей «URA.RU»
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Любителям сплавов советуют временно отказаться от путешествий по Усьве
Любителям сплавов советуют временно отказаться от путешествий по Усьве Фото:

В Пермском крае туристам рекомендовали временно отказаться от сплавов по реке Усьва из-за резкого обмеления. Организаторы туров советуют временно выбирать для путешествий другие маршруты, сообщает турклуб «EXTREME TOURS».

«Всем, кто стремится на Усьву — воды нет. Все перекаты открыты, вода уходит на пять сантиметров в день. Бедные сплавщики тащат катамараны пешком. Кто-то уже чинит каты. Кто планирует в выходные на Усьву, меняйте реку. Пощадите себя и оборудование», — передает издание «Текст».

Отмечается, что в Пермском крае популярностью у сплавщиков пользуются также реки Вишера, Койва и Чусовая. Самой полноводной сейчас остается Вишера.

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В Пермском крае туристам рекомендовали временно отказаться от сплавов по реке Усьва из-за резкого обмеления. Организаторы туров советуют временно выбирать для путешествий другие маршруты, сообщает турклуб «EXTREME TOURS». «Всем, кто стремится на Усьву — воды нет. Все перекаты открыты, вода уходит на пять сантиметров в день. Бедные сплавщики тащат катамараны пешком. Кто-то уже чинит каты. Кто планирует в выходные на Усьву, меняйте реку. Пощадите себя и оборудование», — передает издание «Текст». Отмечается, что в Пермском крае популярностью у сплавщиков пользуются также реки Вишера, Койва и Чусовая. Самой полноводной сейчас остается Вишера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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