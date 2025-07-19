Ведущую Регину Тодоренко привезли на VK Fest в машине скорой помощи

Ведущая Регина Тодоренко, ожидающая третьего ребенка, прибыла на VK Fest в Санкт-Петербурге на машине скорой помощи. Несмотря на сопровождение медиков, телеведущая вышла на синюю дорожку в приподнятом настроении и даже пообщалась с прессой.
"На этот раз экс-ведущая «Орла и решки» удивила даже преданных фанатов: к синей дорожке фестиваля супруга Влада Топалова приехала… в карете скорой помощи и сопровождении медиков", — говорится в материале Starhit. Тодоренко в этот раз была в белоснежном платье, подчеркивающем беременный живот, и эффектной накидке.
Во время фестиваля она рассказала, что чувствует себя хорошо и продолжает вести активный образ жизни. «Сейчас как будто все очень спокойно. Опять же, нужно сделать скидку на то, что я мало обращаю внимание на беременность. Я просто в таком потоке, как хомячок, который крутит колесо и старается разорваться между семьей, работой, личными делами — создавать искусство, снимать клипы, петь песни», — рассказала звезда.
Тодоренко подчеркнула, что не планирует уходить в декрет ранее срока и намерена продолжать работать до рождения ребенка. Напомним, вместе с супругом Владом Топаловым ведущая ожидает третьего сына и активно готовит старших детей к появлению брата.
Ранее Тодоренко рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в поликлинике. По словам ведущей, ее не пустили к сыну на рентген из-за беременности. Мальчик упал, и Тодоренко хотела поддержать его во время процедуры, но врач запретил ей находиться в кабинете, объяснив это опасностью облучения для будущей матери и ребенка. Несмотря на попытки телеведущей убедить врача, ей пришлось уйти. Ситуацию спасла другая врач, которая поддержала сына во время рентгена, и мальчик прошел процедуру спокойно. После этого случая звезда задумалась о курсах первой медицинской помощи и отметила важность человеческого подхода в медицине, передает Mail.ru.
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