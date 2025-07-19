19 июля 2025

Источники сообщили подробности о переговорах России и Украины

ТАСС: точных дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Точной даты новых переговоров между РФ и Украиной пока нет
Точной даты новых переговоров между РФ и Украиной пока нет Фото:

Россия и Украина пока не определили точные сроки следующего раунда переговоров. Об этом сообщили источники.

«Дат пока нет. Будет согласовано», — пояснил собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о возможных сроках будущей встречи представителей двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия ожидает от Украины предложений по срокам продолжения переговоров, а подготовка к новому раунду обсуждений продолжается на уровне профильных ведомств. Предыдущие встречи делегаций двух стран прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Украина пока не определили точные сроки следующего раунда переговоров. Об этом сообщили источники. «Дат пока нет. Будет согласовано», — пояснил собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о возможных сроках будущей встречи представителей двух стран. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия ожидает от Украины предложений по срокам продолжения переговоров, а подготовка к новому раунду обсуждений продолжается на уровне профильных ведомств. Предыдущие встречи делегаций двух стран прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...